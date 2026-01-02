Kαταστράφηκε oλοσχερώς από φωτιά σπίτι κτηνοτρόφου στα Πλατανάκια Σερρών

Ολοσχερώς καταστράφηκε διώροφη μονοκατοικία στα Πλατανάκια του Δήμου Σιντικής από φωτιά που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα. Η φωτιά ξεκίνησε από το τζάκι και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το σπίτι. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν οχτώ άνδρες με δύο οχήματα από το Π.Κ. Ποροίων, ένα από το Π.Κ. Σιδηροκάστρου κι ένα από το Π.Κ. Μουριών Κιλκίς.

Τα μέλη της οικογένειας κατάφεραν να βγούν έγκαιρα έξω από το σπίτι. Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής Στάθης Ζαπρίδης κάνει έκκληση στους δημότες να βοηθήσουν την οικογένεια που βρέθηκε στο ξεκίνημα του νέου έτους χωρίς σπίτι. Ο κ. Ζαπρίδης έγραψε:

“Καλη χρονια σε όλους τους Δημότες μας. Δυστυχώς η νέα χρονιά ξεκίνησε με πόνο. Ένας συνδημότης μας είδε μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι του να γίνεται στάχτη. Έχασε τα πάντα.Όμως δεν πρέπει να χάσει την ελπίδα. Ας γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στήριξης. Όποιος μπορεί να βοηθήσει με οικιακό εξοπλισμό, ρούχα, κουβέρτες κρεβάτια, ή οτιδήποτε άλλο απαραίτητο, από αύριο θα τα συγκεντρώνουμε στο Αντιδημαρχείο Ροδόπολης. Σε τέτοιες στιγμές η ανθρωπιά μιλά πιο δυνατά από τα λόγια. Βοηθήστε όσο μπορείτε».

Πηγή: ertnews.gr