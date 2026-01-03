Συνεχίζεται η συρρίκνωση για το ΠΟΠ Ρόδι Ερμιόνης

Μειωμένη κατά ένα σημαντικό ποσοστό ήταν η παραγωγή στην περιοχή της Ερμιονίδας στην Αργολίδα, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. «Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από μείωση της παραγωγής που κυμάνθηκε στο 30%-40%, ανάλογα με την τοποθεσία», αναφέρει στην «ΥΧ» ο παραγωγός Δημήτρης Κόντος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «η πτώση της παραγωγής έφερε αύξηση τιμών και έτσι πήγαμε σε τιμές καλύτερες από τις περσινές. Αυτές ξεκίνησαν από τα 60 και έφθασαν στα 80 λεπτά. Βέβαια, η τιμή των 80 λεπτών αφορούσε τα πολύ καλά ρόδια, τα οποία όμως ήταν λίγα».

Τάση εγκατάλειψης

Σύμφωνα με τον κ. Κόντο, η τάση που προκαλεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους παραγωγούς του ΠΟΠ Ροδιού Ερμιόνης είναι ότι «η παραγωγή μειώνεται λόγω της εγκατάλειψης της καλλιέργειας. Το πρόσθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην Ερμιονίδα είναι η έλλειψη νερού, που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και οι νέοι αρνούνται πεισματικά να μπουν στο επάγγελμα».

Ο ίδιος εξηγεί ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα, αφού το αγροτικό θεωρείται ένα επάγγελμα ιδιαίτερα κοστοβόρο και υψηλού ρίσκου. «Στην αύξηση του κόστους λόγω ενέργειας θα πρέπει να προσθέσουμε και την αύξηση του κόστους των εργατικών χεριών», σημειώνει.

Στα 30 λεπτά η χυμοποίηση

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η χυμοποίηση, που αυτήν τη χρονιά κινήθηκε στα 30 λεπτά.

Τα προβλήματα που δημιούργησαν οι καιρικές συνθήκες, και τα οποία οδήγησαν στη μείωση της παραγωγής, εντέλει αύξησαν ιδιαίτερα τις ποσότητες που δόθηκαν φέτος για τη χυμοποίηση και έτσι είχαμε επάρκεια ποσοτήτων.

Δεν καλύπτονται τα συμβόλαια με τα σούπερ μάρκετ

Όσο για την τυποποίηση, ο κ. Κόντος αναφέρει ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα, αφού «η εγκατάλειψη της παραγωγής δημιουργεί ανεπάρκεια ποσοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τυποποίηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρονιές που να μην καλύπτονται τα συμβόλαια που υπογράφονται με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ».