Φλώρινα: Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ευλογιά

Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων που είχαν επιβληθεί στην ΠΕ Φλώρινας, λόγω λήξης της ημερομηνίας ισχύος τους και μη εμφάνισης νέου κρούσματος ευλογιάς.

Από σήμερα Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών (συνδεμένων υγειονομικά με εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με σκοπό τη σφαγή, την πάχυνση και την αναπαραγωγή, στην ΠΕ Φλώρινας και σε ελεύθερες από ευλογιά περιοχές της χώρας, Οι μετακινήσεις επιτρέπονται από μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση προς μία και μόνο κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή προς το σφαγείο, με κατάλληλα αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς το οποίο διαθέτει φορητό εξοπλισμό απολύμανσης, Απαγορεύονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς περιοχές που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών και Εξακολουθεί να απαγορεύεται οποιαδήποτε ανασύσταση εκτροφών.

Βάσει ανάλυσης κινδύνου και προκειμένου η ΠΕ Φλώρινας να αποφύγει στο εξής την εμφάνιση νέων κρουσμάτων ευλογιάς, λόγω γειτνίασης με απαγορευμένες, από ευλογιά ζώνες, εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας:

Η συλλογή και μεταφορά αιγοπροβάτων γίνεται από μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση προς μία και μόνο κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή το σφαγείο. • Τα μέσα μεταφοράς ζώντων ζώων έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί με το κατάλληλο απολυμαντικό, έχοντας έγγραφη βεβαίωση διέλευσης από σταθμό απολύμανσης ή ελλείψει αυτού απολύμανση πριν τη φόρτωση των ζώων σε χώρο που ορίζει το αρμόδιο Κτηνιατρικό Γραφείο.

Οι οδηγοί μεταφοράς ζώντων ζώων, παραλαβής γάλακτος και ζωικών υποπροϊόντων εισέρχονται στην εκμετάλλευση, εφόσον προσκομίσουν την βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης / διέλευσης από σταθμό απολύμανσης και εφόσον φέρουν ιματισμό και ποδονάρια μιας χρήσης.

Μετά την εκφόρτωση το όχημα καθαρίζεται και απολυμαίνεται στον ειδικό χώρο του σφαγείου με τα κατάλληλα απολυμαντικά και χορηγείται βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης.

Εφιστούμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας για τη συνεχή επαγρύπνησή τους και την πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας και βιοασφάλειας για την αποφυγή εμφάνισης νέου κρούσματος.

Πηγή: ertnews.gr