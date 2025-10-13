Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας: Άμεσα μέτρα προστασίας και στήριξης των κτηνοτρόφων

Σε ανακοίνωση τους η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ζητά άμεσα μέτρα προστασίας και στήριξης των κτηνοτρόφων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Πιο αναλυτικά επισημαίνει τα εξής:

«Για μια ακόμη φορά, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρισκόμαστε εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι, βλέποντας να απειλείται το βιός και το εισόδημά μας από την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, που ήδη εμφανίστηκε στην περιοχή μας και σε γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ζωοτεχνικό ή οικονομικό — είναι βαθιά κοινωνικό, γιατί αφορά την ίδια την επιβίωση χιλιάδων οικογενειών της υπαίθρου. Απειλεί άμεσα το ζωικό κεφάλαιο και το ήδη καταρρακωμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, που παλεύουν να επιβιώσουν μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υψηλού κόστους παραγωγής, χαμηλών τιμών και καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, επικαλούμενη «έλλειψη προσοχής» ή «ανεπαρκή μέτρα βιοασφάλειας». Η πραγματικότητα, όμως, τη διαψεύδει: η ευλογιά έπληξε ακόμη και το κοπάδι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην παραλίμνη Γιαννιτσών, έναν πρότυπο ερευνητικό σταθμό όπου υποτίθεται ότι τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα. Αν η ασθένεια μπορεί να διεισδύσει ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, είναι φανερό πως δεν φταίει «ο απρόσεκτος κτηνοτρόφος», αλλά η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού πρόληψης και ελέγχου.

Είναι γνωστό ότι οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν αποδεκατιστεί, οι έλεγχοι είναι σποραδικοί, τα διαγνωστικά εργαστήρια υποστελεχωμένα και τα προγράμματα εμβολιασμών υποχρηματοδοτημένα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών που υπηρετούν την «ανταγωνιστικότητα» και τη «μείωση του κόστους» στη λειτουργία του κράτους — πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η ΚΑΠ, που υποτίθεται ότι είναι για την «ανθεκτικότητα» και την «προστασία του εισοδήματος» των παραγωγών, αποδεικνύεται πως δεν είναι για την προστασία του εισοδήματος και της ανθεκτικότητας, αλλά εργαλείο που αποκλείει χιλιάδες μικρομεσαίους παραγωγούς από ενισχύσεις, δεν προβλέπει πραγματικούς μηχανισμούς αποζημίωσης για κρίσεις όπως η ευλογιά, και αξιοποιείται για να συγκεντρώνεται η παραγωγή σε ολοένα λιγότερα χέρια.

Αντί να θωρακιστεί η δημόσια κτηνιατρική υπηρεσία, να εξασφαλιστούν εμβόλια, προγράμματα πρόληψης και επαρκείς αποζημιώσεις, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αφήνοντάς μας εκτεθειμένους και οικονομικά κατεστραμμένους.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας απαιτεί:

Να πραγματοποιηθούν και να καλυφθούν από το κράτος όλες οι απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης της νόσου, όπως η έγκαιρη ταφή των θανατοθέντων ζώων, η καταστροφή των ζωοτροφών των προσβεβλημένων εκτροφών, οι απολυμάνσεις με κρατική οργάνωση, χρηματοδότηση και έλεγχο, καθώς και το άνοιγμα απολυμαντικών τάφρων στο επαρχιακό δίκτυο.

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε μόνιμο προσωπικό των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων.

Να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού. Να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια, χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους, και να πραγματοποιηθεί δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες.

Να αποζημιωθούμε στο 100% της ζημιάς και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά μας για όσο διάστημα μείνουμε χωρίς ζώα.

Να εξασφαλιστεί, με ευθύνη και δαπάνη του κράτους, η πλήρης ανασύσταση του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα.

Η Ενωτική Ομοσπονδία καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ημαθίας να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα μέσα από τους συλλόγους μας.

Μόνο με συλλογική οργάνωση και δράση μπορούμε να επιβάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας και να προστατέψουμε το μεροκάματο, τα κοπάδια και την παραγωγή μας».