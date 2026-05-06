FRESKON 2026: Κόμβος διεθνούς δικτύωσης και ανάπτυξης για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Σε μια πολύχρωμη σκηνή, όπου τα φρούτα και τα λαχανικά πρωταγωνίστησαν δίπλα στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη διεθνή αγορά μετατράπηκε για μια ακόμη χρονιά το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης φιλοξενώντας τη 10η Freskon, το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον κλάδο των φρέσκων προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσα σε αυτό το μωσαϊκό χρωμάτων, αρωμάτων και επαγγελματικών ευκαιριών, η παραγωγή συνάντησε την αγορά, οι νέες τεχνολογίες τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και τα ελληνικά προϊόντα απέκτησαν νέες διαδρομές προβολής και εξωστρέφειας. Σε έναν εκθεσιακό χώρο 12.500 τ.μ., η διοργάνωση φιλοξένησε 230 εκθέτες, επαγγελματίες και εμπορικούς επισκέπτες από 30 χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.600 προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διεθνή δικτύωση του κλάδου.

Την έκθεση εγκαινίασε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Freskon για την ελληνική αγροδιατροφή και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Στη σημασία της διοργάνωσης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, επισημαίνοντας ότι η Freskon αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για όλη την αλυσίδα παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης φρέσκων προϊόντων. Η φετινή διοργάνωση ενίσχυσε ιδιαίτερα τη διαβαλκανική διάσταση, με οργανωμένες αποστολές από Βουλγαρία (50 επισκέπτες) και Βόρεια Μακεδονία (100 επισκέπτες). Παράλληλα, σημαντική επιχειρηματική αποστολή από την Κεντρική Αγορά της Μαδρίτης συμμετείχε σε στοχευμένες επαφές και επισκέφθηκε την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με την ισπανική αγορά.

FreshCon Market- Εκδηλώσεις

Στο επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος βρέθηκε το FreshCon Market, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το περιοδικό «Φρουτονέα». Εκεί, παραγωγοί και συνεταιρισμοί είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους 16 μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στα δίκτυα διανομής τροφίμων. Παράλληλα, η Freskon 2026 πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων.

Η αρχή έγινε με το 2ο Διεθνές Συνέδριο Κερασιού, στο οποίο δόθηκε έμφαση στις εξαγωγές και στις νέες τάσεις, ακολούθησε ένα ενδιαφέρον workshop για τα berries, με ανάλυση φυσιολογίας, στρες καλλιέργειας, κερδοφορίας και γενετικής, αλλά και ένα workshop για το βιομηχανικό συμπύρηνο ροδάκινο, με συζήτηση για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και τις προκλήσεις της βιομηχανικής επεξεργασίας.

Στη διάρκεια της έκθεσης έγιναν και ειδικές ομιλίες για ιχνηλασιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Freskon, ο εκδότης του περιοδικού «Φρουτονέα», Παναγιώτης Ορφανός, προανήγγειλε και τη δημιουργία Πανελλαδικού Συνδέσμου Συσκευαστηρίων Φρούτων και Λαχανικών, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των μικρών συσκευαστηρίων και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, ώστε η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης να παραμένει στον παραγωγό και στην ελληνική οικονομία. Η ιδρυτική συνδιάσκεψη για τη δημιουργία κλαδικού συνδέσμου πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της έκθεσης κι εξελέγη προσωρινή πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους: Αργυράκης Σάββας (ΕΑΣ Καβάλας), Κατσαγκιώτης Γεώργιος (ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. A.E.), Κουτλιάμπας Νίκος (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ), Μανιατάκος Δημήτρης (EUROPACK) και, Σωφρονιάδης Νίκος (Westland Fruit EΠΕ).

Η πιο απαιτητική χρονιά για το συμπύρηνο: Η ποιότητα θα κρίνει το εισόδημα του παραγωγού -Διαχειρίσιμα τα αποθέματα της κομπόστας – ασφυξία στον χυμό,

τονίζει ο πρόεδρος της ΕΚΕ

Σε περιβάλλον έντονων μεταβολών διαμορφώνεται η φετινή παραγωγική περίοδος στο συμπύρηνο ροδάκινο, με την ποιότητα της πρώτης ύλης να αποκτά καθοριστική σημασία για τη βιομηχανία και το εισόδημα των παραγωγών. Με τα αποθέματα κομπόστας να χαρακτηρίζονται «σε επίπεδο εξαιρετικά διαχειρίσιμο» και την αγορά του χυμού να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, η βιομηχανία προσαρμόζει τη στρατηγική της, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι φέτος μόνο ο ποιοτικός καρπός θα απορροφηθεί.

Μιλώντας στο περιθώριο της Freskon 2026 και στο workshop για το συμπύρηνο ροδάκινο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, (ΕΚΕ), Κωνσταντίνος Αποστόλου, περιέγραψε την εικόνα της αγοράς σε ό,τι αφορά την κομπόστα: «τα αποθέματα στο τέλος του Ιούνη θα είναι σε επίπεδο εξαιρετικά διαχειρίσιμο. Δεν πιέζουν την αγορά» και εξήγησε: «πέρσι ήταν ελλειμματική η παραγωγή και άρα στην κομπόστα ήταν μικρές ποσότητες σχετικά με το παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια, που είναι μειωμένη η παραγωγή της κομπόστας, παράγονται περίπου 11εκατ. χαρτοκιβώτια. Πέρυσι ήταν μόνο 7,7 εκατ. Αυτό οδήγησε σε χαμηλότερα αποθέματα και συνεπώς σε ομαλή ισορροπία στην αγορά».

Αντίθετα, ο τομέας του χυμού βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι «υπάρχει παγκόσμια μείωση κατανάλωσης των χυμών όλων των ειδών και ότι τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται θεαματική μείωση της εμπορικής αξίας τους. «Το πιο ανησυχητικό είναι ότι και σε αυτές τις τιμές δεν υπάρχει διάθεση αγοράς από τους πελάτες. Συνεπώς είναι ένα καμπανάκι», υπογράμμισε. Συνέπεια αυτής της κατάστασης εκτίμησε ο πρόεδρος της ΕΚΕ είναι ότι φέτος δεν θα αγοραστούν ροδάκινα δεύτερης ποιότητας για χυμό.

«Ο όποιος χυμός γίνει, θα γίνει από τις απορρίψεις της πρώτης ποιότητας. Η πρωτογενής αγορά για ροδάκινα β’ ποιότητας είναι πάρα πολύ μικρή έως ανύπαρκτη», είπε χαρακτηριστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει για τους παραγωγούς, που βασίζονταν στη διάθεση β’ ποιότητας, ότι κάθε κιλό που δεν περνάει τον ποιοτικό έλεγχο, θα μένει αδιάθετο.

Δυσκολίες και αστάθμητοι παράγοντες

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Νέος Απόλλων», Γεώργιος Νεστορόπουλος, μιλώντας στο ίδιο workshop, ανέφερε πως η καλλιέργεια του συμπύρηνου ροδάκινου περνά από συμπληγάδες. Αφενός μεν ο πρωτογενής τομέας γερνάει καθώς, όπως υπογράμμισε, από τους 320 παραγωγούς του συνεταιρισμού, κανένας δεν είναι κάτω των 35 ετών, ενώ η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται πάνω από τα 55, κι αφετέρου η έλλειψη νέων ανθρώπων, το υψηλό κόστος παραγωγής, η δυσκολία εξεύρεσης εργατικών χεριών και η αβεβαιότητα των τιμών έχουν οδηγήσει πολλούς να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Νάουσα, υπολογίζεται ότι έως και το 50% των εκτάσεων έχει μείνει ακαλλιέργητο. Παράλληλα, η στροφή προς άλλες καλλιέργειες – βερίκοκο, ακτινίδιο, κεράσι – είναι πλέον εμφανής. Το βιομηχανικό ροδάκινο χάνει έδαφος, όχι επειδή δεν έχει προοπτική, αλλά επειδή το σημερινό μοντέλο παραγωγής δεν μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών. Την ίδια ώρα, υπάρχει ένας ακόμη άγνωστος παράγοντας που αφορά την ποιότητα του καρπού. Η ύπαρξη ξερών βεργών, που είναι αποτέλεσμα μυκητιάσεων και έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και το φαινόμενο της παραμόρφωσης σε ποικιλίες όπως Άνδρος και Α37, δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα. «Αυτός είναι για μένα ένας αστάθμητος παράγοντας που δεν είμαστε βέβαιοι για το πόσο θα είναι τελικά καλά τα προϊόντα, που θα πάνε για μεταποίηση.

Μπορεί να έχουν τα δέντρα κιλά, αλλά το πόσο θα είναι καλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Ήδη σε επιτραπέζιες ποικιλίες, που είναι λίγο πιο προχωρημένο το καρπίδιο, βλέπουμε παραμορφώσεις. Σίγουρα υπάρχει καρπόδεση, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία, έχουμε ακόμα δρόμο. Έξω από το αστάθμητο παράγοντα που είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά η παραμόρφωση είναι κάτι το οποίο μας κρατάει ανήσυχους», επισήμανε ο κ. Νεστορόπουλος.

Διεθνής ανταγωνισμός και προοπτικές από τη Mercosur

Αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον, όπου η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Αφρική και κράτη της Λατινικής Αμερικής, ο κ. Αποστόλου παρατήρησε πως η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης, με μέσο όρο εξαγωγών 150.000 τόνους, ενώ η χώρα μας εξάγει 250.000-240.000 τόνους τα τελευταία χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν την πιο σημαντική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, καθώς λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της αξίας των προϊόντων μας. Την ίδια στιγμή η φετινή πορεία του κλάδου επηρεάζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι οι αμερικανικοί δασμοί, των οποίων η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από κλίμα αβεβαιότητας, και ο δεύτερος οι γεωπολιτικές εξελίξεις που θα έχουν συνέπειες στο κόστος παραγωγής. Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τόσο θεαματικά τα κόστη παραγωγής, επηρεάζοντας άμεσα την ενέργεια, τις μεταφορές αλλά και τα υλικά συσκευασίας.

Όπως είπε, η απόφαση της Ε.Ε. να αυξήσει τον εισαγωγικό δασμό στον χάλυβα αναμένεται να ανεβάσει το κόστος του κουτιού και στη χώρα μας την επόμενη περίοδο. Υπάρχουν όμως και θετικές εξελίξεις. Η συμφωνία με τις χώρες της Mercosur μειώνει σταδιακά τους δασμούς, ανοίγοντας ξανά μια αγορά που είχε χαθεί. Αντίστοιχα, η εμπορική συμφωνία με την Ινδία προβλέπει μηδενισμό δασμών σε φρούτα, σαλάτες και χυμούς, ενώ για την κομπόστα ροδάκινου οι δασμοί θα μηδενιστούν σε πέντε χρόνια.

Μοντέλο παραγωγής και Διεπαγγελματική

Οι δύο ομιλητές, τέλος, έκαναν σαφές ότι απαιτείται μετάβαση σε νέο μοντέλο παραγωγής και πως υπάρχει ανάγκη για ισχυρούς συνεταιρισμούς αλλά και Διεπαγγελματική Οργάνωση. Ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι η ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών και η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης είναι κρίσιμες καθώς θα επιλύσουν πολλά από τα χρόνια προβλήματα στον κλάδο. «Από το 2007 στην πράξη δεν έχουν ξαναγίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σε οργανωμένο επίπεδο μεταξύ μεταποίησης και παραγωγών. Το μέγεθος της παραγωγής είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με τότε αλλά το αποτέλεσμα της πολυδιάσπασης της διαχείρισης δημιούργησε το πρόβλημα», κατέληξε ο κ. Αποστόλου.

EUROPEAN FRUITS: Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς φρούτων

Μια νέα εποχή για τα φρούτα του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας φέρνει στο προσκήνιο το πρόγραμμα «European Fruits– Fresh by Nature, Quality by Europe», με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των ευρωπαϊκών φρούτων, καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού γύρω από έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ενισχύοντας την παρουσία του σε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές: Ελλάδα, Πολωνία και Τσεχία και με οδηγό τη φιλοσοφία «5 την ημέρα», η καμπάνια στοχεύει να υπενθυμίσει στους καταναλωτές τη σημασία της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, προβάλλοντας παράλληλα την ποιότητα και την αξία των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Κεντρικό άξονα της καμπάνιας αποτελούν πέντε προϊόντα που χαρακτηρίζουν την παραγωγική ταυτότητα του συνεταιρισμού: ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, ακτινίδια και βερίκοκα. Όπως ανέφερε ο project marketing manager, Αθανάσιος Πασχούλας, ο πρώτος κύκλος δράσεων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με ενισχυμένη εξωστρέφεια, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και αύξηση των συνεργασιών. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο ροδάκινο Νάουσας ΠΟΠ, το οποίο λειτουργεί ως «ναυαρχίδα» της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, με ιστορία έξι δεκαετιών και περισσότερους από 500 παραγωγούς, παράγει πάνω από 40.000 τόνους φρούτων ετησίως, εκ των οποίων το 70% κατευθύνεται σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και σε ΗΠΑ και Καναδά. «Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για εμάς», τόνισε ο γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού, Βασίλειος Μπουγάς, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην προώθηση προϊόντων, αλλά επενδύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του καταναλωτή.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Δρ. Σπυρίδων Μάμαλης, τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου παγκοσμίως. Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι πάνω από το 95% των δειγμάτων τροφίμων συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών προϊόντων. Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών ετών και με ετήσιο προϋπολογισμό 850.000 ευρώ, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μείωση στην κατανάλωση φρέσκων φρούτων

Πάντως, στο περιθώριο της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ερωτηθείς από την «ΥΧ» ο κ. Πάσχουλας για την επίδραση της ακρίβειας στην κατανάλωση φρέσκων προϊόντων, τόνισε πως η αύξηση του κόστους έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στις επιλογές των καταναλωτών. «Το διαπιστώνουμε καθαρά», σημείωσε, εξηγώντας ότι αρκετά νοικοκυριά περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν, ειδικά σε προϊόντα που θεωρούνται πιο «προαιρετικά» στο καθημερινό καλάθι.

Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. «Η ντομάτα δεν σταμάτησε ποτέ να κινείται», είπε χαρακτηριστικά. «Οι νοικοκυρές μπορεί να κόψουν άλλα φρούτα ή λαχανικά, αλλά τη ντομάτα τη θεωρούν βασικό προϊόν. Παραμένει σταθερά ψηλά στη ζήτηση, ακόμη και σε περιόδους πίεσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι ορισμένα προϊόντα έχουν τόσο ισχυρή θέση στη διατροφική κουλτούρα των Ελλήνων, που δεν επηρεάζονται εύκολα από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Το ελληνικό κεράσι σε κρίσιμη καμπή

Σε περίοδο έντονης μετάβασης βρίσκεται η καλλιέργεια του κερασιού στη χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά θετική πορεία. Αν και το προϊόν έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες δενδροκομικές καλλιέργειες, μαζί με το ακτινίδιο, δημιουργώντας ένα νέο δυναμικό περιβάλλον για παραγωγούς και επιχειρήσεις, την ίδια ώρα, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, που θα καθορίσουν την πορεία του τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δενδροκομίας του ΑΠΘ και διευθυντή του Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Αθανάσιο Μολασιώτη, η κερασοκαλλιέργεια έχει μπει σε φάση ουσιαστικού μετασχηματισμού.

Νέες ποικιλίες, σύγχρονα συστήματα φύτευσης, εντατικότερη διαχείριση και τεχνολογικές εφαρμογές έχουν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όπως είπε, η χώρα διαθέτει περίπου 100.000 στρέμματα κερασοκαλλιέργειας, με ετήσια παραγωγή που κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 60.000 τόνων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η Ελλάδα κατατάσσεται 12η παγκοσμίως και 4η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή κερασιών. Στην καρδιά αυτής της παραγωγής βρίσκονται η Πέλλα και η Ημαθία, δύο περιοχές που διαμορφώνουν εδώ και δεκαετίες την ταυτότητα του ελληνικού κερασιού και εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα του κλάδου.

Εξαγωγές και προβλήματα

Μιλώντας στο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, στο πλαίσιο της 10ης Freskon που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μολασιώτης επισήμανε ότι παρά τη θετική εικόνα, η παραγωγή παραμένει ευάλωτη. Οι αποδόσεις παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η μέση τιμή παραγωγού γύρω στο 1,5 ευρώ το κιλό δεν αποτυπώνει πάντα το υψηλό κόστος καλλιέργειας. Η εγχώρια αγορά δείχνει σημάδια κορεσμού, γεγονός που καθιστά τις εξαγωγές μονόδρομο για την επόμενη ημέρα. «Ωστόσο», υπογράμμισε, «λιγότερο από το ένα τέταρτο της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στο εξωτερικό, όταν σε άλλες καλλιέργειες –όπως το ακτινίδιο– το ποσοστό ξεπερνά το 80%. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και μια εξίσου μεγάλη αδυναμία: Να μετατρέψει την παραγωγική της δυναμική σε εξαγωγική ισχύ».

Κατά τον κ. Μολασιώτη, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια, είναι η κακή χρονική κατανομή των ποικιλιών. Παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει αρκετές πρώιμες και αρκετές όψιμες ποικιλίες, εμφανίζεται ένα κρίσιμο κενό γύρω στις 20 Μαΐου, το οποίο αποδυναμώνει την παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές αυτές απαιτούν σταθερή τροφοδοσία και συνεχή παρουσία προϊόντος, κάτι που σήμερα δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, ζητήματα αυτογονιμότητας, ακατάλληλα υποκείμενα, προβλήματα άρδευσης και παλαιοί οπωρώνες περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μολασιώτης στη μετασυλλεκτική διαχείριση, τονίζοντας ότι η ποιότητα του κερασιού δεν κρίνεται μόνο στο χωράφι, αλλά και στη διαδρομή του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή. «Η Ελλάδα έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το στάδιο, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόσβαση στις απαιτητικές αγορές της Βόρειας Ευρώπης», σημείωσε.

Ανάπτυξη, εξαγωγές και ανάγκη για νέο παραγωγικό μοντέλο διαμορφώνουν το μέλλον του

Αναξιοποίητο το βιομηχανικό κεράσι

Ένα ακόμη πεδίο με μεγάλες δυνατότητες είναι το βιομηχανικό κεράσι. Όπως είπε ο καθηγητής Δενδροκομίας, αν και η χώρα μας έχει μεγάλη εμπειρία στη μεταποίηση των φρούτων και θα μπορούσε να «εκμεταλλευτεί» αυτή την τεχνογνωσία, παρά τις προοπτικές του για το βιομηχανικό κεράσι, αυτό παραμένει υποαξιοποιημένο στη χώρα μας. Η ανάπτυξή του μπορεί να προσφέρει νέα πηγή εισοδήματος στους παραγωγούς, να στηρίξει ορεινές περιοχές με ευνοϊκότερες κλιματικές συνθήκες και να ενισχύσει τη μεταποίηση, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία εκεί όπου το νωπό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις υψηλές απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Η δυνατότητα εκμηχάνισης, με χαμηλότερα δέντρα και κατάλληλες ποικιλίες, μπορεί να μειώσει το κόστος συγκομιδής, που αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τον παραγωγό.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας περνά μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη, τη βελτίωση της οργάνωσης και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Κατά τον καθηγητή Δενδροκομίας, η ενίσχυση των εξαγωγών, η αναβάθμιση των logistics και η παραγωγή premium προϊόντων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το μέλλον. Η μετάβαση από εκτατικά σε εντατικά συστήματα υψηλής πυκνότητας έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, ενώ η έρευνα στρέφεται πλέον σε ποικιλίες αυτογόνιμες, πρώιμες, ανθεκτικές στο σχίσιμο και με υψηλή εμπορική αξία. Το μέλλον του κλάδου θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των παραγωγών και των οργανωμένων σχημάτων να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, να οργανώσουν καλύτερα την εμπορική τους στρατηγική και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, που ζητούν σταθερότητα, ποιότητα και συνέπεια.