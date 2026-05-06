Ξεκίνησε η «απελευθέρωση» των ώριμων τυριών από τη Λέσβο

Άρχισε από χθες δοκιμαστικά η απελευθέρωση των ώριμων τυριών από τη Λέσβο με την τήρηση υψηλών μέτρων βιοασφάλειας. Το πρώτο φορτηγό ψυγείο με ώριμα τυριά έφυγε χθες από το λιμάνι της Μυτιλήνης με το πλοίο της γραμμής και αναμένεται να κάνουν το ίδιο τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου.

Τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει με δυσκολία, οδηγίες από τον ΕΦΕΤ και υποδείξεις απελευθερώνονται τα ώριμα τυριά. Η αγορά δυστυχώς έχει κλείσει για τη Λέσβο. Προσπαθούμε πάλι από την αρχή να την ανοίξουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας τόνισε την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου κ. Ιγνάτης Θυμέλης.

Για να επιτραπεί η διακίνηση των ώριμων τυριών απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης να είναι οι δύο μήνες, το pH θα πρέπει να είναι μικρότερο του 6 και τα τυριά να προέρχονται από τυροκομεία που διαθέτουν σύστημα κλειστού τύπου παστερίωσης του νωπού γάλακτος. Επίσης η όλη διαδικασία παρακολουθείται από τον ΕΦΕΤ.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να βρεθεί λύση και για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου που είναι πολλά στον αριθμό και τα οποία εφαρμόζουν ανοικτού τύπου παστερίωση.

