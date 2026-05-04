Παγκόσμια αγορά φράουλας: Όταν ο χρόνος διάθεσης γίνεται πιο σημαντικός από την παραγωγή

Οι φράουλες βρίσκονται ήδη στις αγορές και η φετινή παγκόσμια εικόνα αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν κρίνεται πλέον μόνο από τους όγκους παραγωγής, αλλά από το πότε και με ποιες συνθήκες φτάνει το προϊόν στον καταναλωτή, δεδομένων των πιέσεων που δημιουργούν αυξημένα κόστη και καιρός. Παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα σε πολλές περιοχές, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα, όπου το κόστος ανεβαίνει, οι τιμές δεν ακολουθούν και οι αγορές γίνονται ολοένα πιο απαιτητικές ως προς την ποιότητα και τον σωστό χρονισμό. Σύμφωνα με την πρόσφατη επισκόπηση του FreshPlaza για το προϊόν, η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται λιγότερο από ελλείψεις ή πλεονάσματα και περισσότερο από την ικανότητα κάθε χώρας να ευθυγραμμίσει την παραγωγή της με τα στενά «παράθυρα» ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αγορά, φέτος, δεν στερείται φράουλες, αλλά προϊόν που να είναι ταυτόχρονα ποιοτικό, ανταγωνιστικό και οικονομικά βιώσιμο. Οι πιέσεις από την ενέργεια, τα μεταφορικά και τα εφόδια, σε συνδυασμό με τις έντονες καιρικές διακυμάνσεις, δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, στο οποίο η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γίνεται όλο και πιο εύθραυστη.

Ευρώπη: Η παραγωγή αναπτύσσεται αλλά οι τιμές πιέζονται

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η εικόνα είναι σύνθετη και διαφοροποιείται ανά χώρα, με κοινό παρονομαστή την πίεση στο εισόδημα των παραγωγών. Στην Ολλανδία, η επέκταση των ποικιλιών συνεχούς καρποφορίας επιτρέπει πιο ομοιόμορφη παραγωγή και καλύτερο προγραμματισμό της αγοράς. Ωστόσο, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της χειμερινής παραγωγής, καθώς οι τιμές δεν καλύπτουν τις αυξανόμενες δαπάνες. Στο Βέλγιο, η αγορά δείχνει σημάδια ισορροπίας, με αυξανόμενους όγκους και τιμές που θεωρούνται διαχειρίσιμες. Η ισχυρή ζήτηση για τοπικά προϊόντα, μετά από προβλήματα ποιότητας σε εισαγόμενες φράουλες, ενισχύει τη θέση των εγχώριων παραγωγών.

Στην Ιταλία, η καλλιέργεια επεκτείνεται, ιδιαίτερα στα νότια, όμως οι τιμές πιέζονται έντονα από την παρουσία φθηνότερων ισπανικών προϊόντων. Παράλληλα, η κατανάλωση παραμένει υψηλή, με τα περισσότερα νοικοκυριά να αγοράζουν σε τακτική βάση. Από την άλλη, η Ισπανία αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην αρχή της σεζόν περιόρισαν την παραγωγή, ενώ η μεταγενέστερη αύξηση των όγκων οδήγησε σε υπερπροσφορά και κατάρρευση των τιμών, ακόμη και κάτω του κόστους.

Στη Γερμανία, η αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές, ενώ η εγχώρια παραγωγή καθυστερεί λόγω καιρού. Οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας τις περιορισμένες ποσότητες. Με την παραγωγή της ποικιλίας gariguette να αυξάνεται σημαντικά σταδιακά, στη Γαλλία η αγορά χαρακτηρίζεται από καλές πωλήσεις. Ωστόσο, οι χαμηλού κόστους εισαγωγές δημιουργούν έντονο ανταγωνισμό, καθιστώντας την κατανάλωση καθοριστικό παράγοντα για την ισορροπία της αγοράς.

Ομαλά εξελίσσεται η σεζόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σταθερές τιμές που αναμένεται να υποχωρήσουν καθώς αυξάνονται οι όγκοι. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους μεταφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα πίεσης.

Τρίτες χώρες: Υπερπροσφορά, κόστος και ανακατατάξεις

Εκτός Ευρώπης, η εικόνα χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις και προσαρμογές. Ενδεικτικά, στη Βόρεια Αμερική, η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, ιδιαίτερα στο βιολογικό προϊόν. Η υψηλή παραγωγή στην Καλιφόρνια οδηγεί σε προωθητικές ενέργειες και προσπάθειες στήριξης της αγοράς. Καθυστερήσεις φυτεύσεων στη Νότια Αφρική, περιόρισαν αρχικά την προσφορά κρατώντας ψηλά τις τιμές, εικόνα που θα αλλάξει καθώς αυξάνονται οι όγκοι. Σημαντική επέκταση των εκτάσεων οδήγησε σε υπερπροσφορά στην Αίγυπτο, όπου καταγράφεται έντονη αύξηση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, τα προβλήματα ποιότητας και η αστάθεια των αποδόσεων ωθούν τον κλάδο σε αναδιάρθρωση.

Τέλος, στο Μαρόκο, η μείωση των εκτάσεων και οι απώλειες παραγωγής λόγω καιρού σηματοδοτούν μια σταδιακή υποχώρηση του τομέα, παρά τη διατήρηση ισχυρής ζήτησης στις διεθνείς αγορές.