Στο προσκήνιο ξανά ο Αχελώος, χαμόγελα στον Θεσσαλικό κάμπο για το αρδευτικό

Με επιφύλαξη αντιμετώπισε ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου που πραγματοποίησε η ΝΔ στη Λάρισα, ότι «η κυβέρνηση προτίθεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στη θεσσαλική πεδιάδα».

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «επικεφαλής αυτής της προσπάθειας τίθεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ θα συγκροτηθεί και σχετική ομάδα εργασίας για να επιταχύνει τις διαδικασίες».

Είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά ανοιχτά υπέρ της μεταφοράς νερού από τον Αχελώο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια επικαλούνταν τις νομικές δυσκολίες που υπήρχαν, λόγω προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειωθεί ότι την 1η Απριλίου πρόκειται να συζητηθεί στο ΣτΕ η προσφυγή Αιτωλοακαρνάνων κατά της μεταφοράς νερού. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες, ώστε να ξεμπλοκάρει νομικά το έργο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η χώρα μας είναι ενεργειακά αυτάρκης, λόγω της αξιοποίησης των ΑΠΕ, αλλά και των υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ». Οι αγροτικοί φορείς της Θεσσαλίας αντιμετώπισαν με ικανοποίηση, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία, τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, καθώς ο Αχελώος έχει βρεθεί πολλές φορές στην προεκλογική ατζέντα, αλλά στην πορεία ξεχνιόταν.

Σχετικά με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που αναμένει η Θεσσαλία για αρδευτικούς και αντιπλημμυρικούς σκοπούς, όπως τα φράγματα σε Πύλη, Μουζάκι, Νεοχωρίτη και Ενιπέα, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη αναφορά από τον κ. Μητσοτάκη. Οι Θεσσαλοί, πάντως, επιμένουν στην ανάγκη άμεσης κατασκευής των παραπάνω φραγμάτων, επικαλούμενοι τη σημαντική συνεισφορά που είχε φέτος στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού Τρικάλων το φράγμα Ληθαίου, το οποίο ολοκληρώθηκε και σύντομα θα εγκαινιαστεί επίσημα.

Το φράγμα, που κατασκεύασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαθέτει ταμιευτήρα 2,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, με δυνατότητα αποταμίευσης έως και 5 εκατ. κ.μ. Κατά τους χειμερινούς μήνες συγκράτησε σημαντικές ποσότητες νερού, οι οποίες, σε δύσκολες περιπτώσεις, λειτούργησαν ευεργετικά, όπως κατά την κακοκαιρία «Byron». Σε μεταγενέστερο χρόνο θα συνταχθεί μελέτη για την άρδευση περίπου 20.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης στην ευρύτερη περιοχή.

Εν όψει των εαρινών καλλιεργειών και της άρδευσής τους, στους κόλπους των ΤΟΕΒ επικρατεί αισιοδοξία, καθώς ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός και οι ταμιευτήρες είναι γεμάτοι, ενώ και η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα, από την οποία αρδεύεται ο θεσσαλικός κάμπος, βρίσκεται πολύ πάνω από το οικολογικό όριο. Την ίδια ώρα, με υπουργική απόφαση ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ο οποίος πλέον διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του νερού.