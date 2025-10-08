Έκτακτη σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων της επαρχίας Ελασσόνας την Παρασκευή το βράδυ

Έκτακτη πανεπαρχιακή σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων της επαρχίας Ελασσόνας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ελασσόνας (είσοδος από την πίσω πόρτα-έναντι καταστήματος Αχ. Κίτσα).

Η ανακοίνωση

Συνάδελφοι, ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Οι δενδροκαλλιεργητές της επαρχίας έχουν τρία χρόνια απλήρωτοι (αμύγδαλα, αμπέλια, ελιές, μήλα).

Οι αγρότες που καλλιεργούν τριφύλλια έχουν τις σοδειές τους μέσα στις αποθήκες λόγω της ευλογιάς και έχουν απώλεια εισοδήματος.

Οι καλλιεργητές καλαμποκιού, σιταριού και λοιπών αρότριων καλλιεργιών έχουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο κόστος παραγωγής.

Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν την ευλογιά να βρίσκεται έξω από τις κτηνοτροφικές μονάδες τους, τα ζώα τους να σφαγιάζονται, τα εμβόλια να μην έρχονται και το εισόδημά τους να μην αναπληρώνεται.

Τα βιολογικά, τα οικολογικά σχήματα να μην πληρώνονται. Οι επιδοτήσεις και οι προκαταβολές τους να απειλούνται με περικοπές ή αναστολή πληρωμών και το Μέτρο 23 να πετσοκόβεται για όλα τα αγροτικά προιόντα μας, με αιτιολογίες που εξοργίζουν όλους μας.

Το κόστος παραγωγής δυσανάλογοι, οι γεωπόνοι στα όρια τους αφού πιστώνουν και άγνωστο ακόμη για πόσο θα το πράττουν.

Φάρμακα, λιπάσματα σε μόνιμη αύξηση. Εργάτες γης ελάχιστοι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποτελεί τη ταφόπλακα, τη ντροπή τη δική τους, τα λεφτά όμως τα δικά μας σε χέρια από λαμόγια.

Θα επιτρέψουμε να σβήσουμε από το χάρτη; Να τελειώσουν τα χωριά μας; Να εγκαταλείψουμε τη γη και τη φροντίδα της;

Συνάδελφοι, την Παρασκευή θα αναλύσουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας μαζί με 13 εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων θα δώσει το παρών, ως ύστατη λύση να βρεθεί η χρυσή τομή με τη κυβέρνηση.

Όμως, ας μην γελιόμαστε. Τα ψίχουλα που μας τάζουν και αναβάλουν ανά τρίμηνο τη πληρωμή τους, η ανασφάλεια, η οικονομική καταστροφή που βιώνουμε δεν αναπληρώνεται με υποσχέσεις και φιλικά λόγια που μόνο σκοπό έχουν στο να μην υπάρξει πολιτικό κόστος για τους κυβερνώντες. Αντιθέτως, μας βυθίζουν στο τέλμα ακόμη περισσότερα. Σε έναν αργό θάνατο.

Οφείλουμε σε μια πανστρατιά δυνάμεων να δώσουμε μαζικό παρών στην έκτακτη συνέλευση των αγροκτηνοτροφικών συλλόγων της επαρχίας Ελασσόνας στο δημαρχείο της πόλης.

Για να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Για να συμπαρασύρουμε σε ένα ρεύμα κοινωνικό όλους τους φορείς. Για να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, ότι η Ελασσόνα της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας αργοπεθαίνει.

ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!

Πανεπαρχιακός Αγροκτηνοτροφικός Σύνδεσμος Ελασσόνας

Σύλλογος Δενδροκαλλιεργητών Δομενίκου

Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ολύμπου

Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Σαρανταπόρου

Σύλλογος Αμβυκούχων-Αμπελουργών επαρχίας Ελασσόνας

Ένωση Κελυφωτών επαρχίας Ελασσόνας

Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισμός επαρχίας Ελασσόνας