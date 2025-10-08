ΕΛΛΑΔΑ

Για την πολυετή προσφορά του στον αγροτικό κόσμο βραβεύτηκε ο πρόεδρος του ΑΣ Καρίτσας, Διονύσιος Φόλιος

08/10/2025
Από αριστερά ο Δήμαρχος Δίου - Ολύμπου κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος και ο Πρόεδρος του ΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ και Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών «ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ» κ. Διονύσιος Φόλιος

Ο Πρόεδρος του ΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ και Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισμών «ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ» κ. Διονύσιος Φόλιος, στο πλαίσιο της 20ης Γιορτής του Αγρότη και Κτηνοτρόφου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025 στην Καρίτσα Πιερίας, παρέλαβε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς του στον αγροτικό κόσμο.

Την βράβευση του κ. Φόλιου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος, ενώ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τόσο τον Δήμαρχο όσο και τον Αντιδήμαρχο κ. Σάκη Καλαϊτζή.

