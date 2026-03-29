Η συνεργασία του ΤΟΕΒ Πηνειού με τον ΟΔΥΘ στο επίκεντρο της γενικής συνέλευσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε κλίμα θεσμικής σοβαρότητας πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΤΟΕΒ Πηνειού στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, με τη συμμετοχή των μελών και την παρουσία εκπροσώπων αρμόδιων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκαν, με ποσοστό που προσέγγισε το 100%, τόσο ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός όσο και ο προγραμματισμός της επόμενης περιόδου, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή και εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και τη λειτουργία του Οργανισμού.

Όσον αφορά τα φετινά αρδευτικά τέλη, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της διοίκησης να αυξηθεί κατά 1,5 ευρώ το στρέμμα το αρδευτικό τέλος για όσους ποτίζουν από το ελεύθερο επιφανειακό δίκτυο, δηλαδή από τα 12 ευρώ να φτάσει στα 13,5 ευρώ/στρ. Η αύξηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μειώθηκαν τα καλλιεργούμενα στρέμματα (από 110.000 σε 45.000 μετά την εποχή Daniel), μειώθηκαν και οι εισφορές, ενώ το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού παρέμεινε σταθερό ή και αυξημένο. Για να συνεχίσουν οι παραγωγοί να έχουν τις ίδιες αξιόπιστες υπηρεσίες, αποφασίστηκε η συγκεκριμένη αύξηση. Αντίθετα, παρέμειναν σταθερά τα αρδευτικά τέλη για όσους ποτίζουν από γεωτρήσεις, με ενδεικτικές τιμές 80 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι και 85 ευρώ για το καλαμπόκι.

Τοποθετήσεις

Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξαν οι τοποθετήσεις του κ. Ν. Δέρκα και του αναπληρωτή συμβούλου κ. Αθανάσιου Κορκόβελου, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του ΟΔΥΘ και της μελλοντικής πορείας του Οργανισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον στρατηγικό διάλογο.

Στη συνέλευση παρευρέθηκε επίσης ο κ. Δημήτρης Παπαμιχαήλ από την Υδροοικονομία, ο οποίος αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποδομών. Ειδικότερα, έγινε αναφορά σε περιστατικά κλοπής μετασχηματιστών από τα δύο αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ, καθώς και σε φαινόμενα που σχετίζονται με αρδευτές, απορρέοντα από την ανησυχία για την επάρκεια υδάτων κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

Φράγμα Γυρτώνης

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο φράγμα Γυρτώνης ως κρίσιμο έργο υποδομής, συνδεδεμένο με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος.

Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των φορέων και τη στήριξη της Περιφέρειας σε ζητήματα πρωτογενούς τομέα και υποδομών. Επιπλέον, μεταφέρθηκε το μήνυμα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κέλλα, διαμέσου του Γραμματέα του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και εκσυγχρονισμού των υποδομών προς όφελος των παραγωγών.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τη στρατηγική κατεύθυνση, την ενδεχόμενη απορρόφηση του Οργανισμού στον ΟΔΥΘ και τη συνεργασία για το 2026, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση των υποδομών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των παραγωγών.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με μήνυμα ενότητας, υπευθυνότητας και προοπτικής, επιβεβαιώνοντας τη βούληση όλων των εμπλεκομένων για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού. Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να είναι καθοριστικές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις προς όφελος των μελών και της τοπικής αγροτικής οικονομίας.