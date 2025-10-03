Κίνα-Ερντός: Οι τοπικές εταιρίες οργανώνουν μία βιώσιμη βιομηχανία παραγωγής κασμιριού

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει το φθινόπωρο στο Βόρειο Ημισφαίριο, η ζήτηση για πουλόβερ από κασμίρι αυξάνεται.

Σε φάρμες στην πόλη Ερντός στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Εσωτερικής Μογγολίας, εκτρέφονται οι λευκές κατσίκες Alba, από το μαλλί των οποίων παράγεται παραδοσιακά το κινεζικό κασμίρι.

Η Εσωτερική Μογγολία είναι σημαντική παγκόσμια πηγή παραγωγής υψηλής ποιότητας κασμιριού, όπου οι τοπικές εταιρίες οργανώνουν μία βιώσιμη βιομηχανία παραγωγής, με το επίκεντρο των προσπαθειών να εντοπίζεται στην εξαιρετική ποιότητα.

Το κασμίρι παράγεται σε εύκρατες ζώνες με βόρειο γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 35 και 55 μοιρών.

Το εξαιρετικής ποιότητας κασμίρι της Εσωτερικής Μογγολίας έχει βραβευτεί από διεθνείς οίκους μόδας για τη μαλακή υφή του, την υψηλή ποιότητά του, τα χρώματα του, αλλά και την ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς που προσφέρει.

Μεταξύ αυτών, ο οίκοι, Dormeuil, Louis Vuitton και Loro Piana.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ