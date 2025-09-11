ΚΕΟΣΟΕ: Η γαλλική συγκομιδή σταφυλιών χάνει 4 εκατ. εκατόλιτρα σε ένα μήνα

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο γαλλικός αμπελώνας αναμένεται να παράξει 37,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα κρασιού, σύμφωνα με νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Γεωργίας και τις Υπηρεσίες Στατιστικής και Πρόβλεψης (SSP). Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει μια μικρή αύξηση 3% σε σύγκριση με την ιστορικά χαμηλή συγκομιδή του 2024 και μια σημαντική μείωση 7 έως 12% σε σύγκριση με την εκτίμηση της 8ης Αυγούστου, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 40 και 42,5 εκατομμυρίων εκατολίτρων. Μεταξύ των δύο προβλέψεων, ο καύσωνας, του Αυγούστου αφυδάτωσε τα σταφύλια, ενώ χαλάζι έπεφτε περιστασιακά (ιδιαίτερα στην περιοχή Gers). Ορισμένοι αμπελουργοί προβλέπουν υψηλότερες αποδόσεις για το 2025 (όπως οι αμπελουργοί στην περιοχή Pyrénées-Orientales που γλίτωσαν), ο καλοκαιρινός καύσωνας γενικά όμως μείωσε το βάρος των ραγών και επιτάχυνε τις συγκομιδές ενόψει της επιταχυνόμενης ωρίμασης.

«Η έντονη ζέστη και η ξηρασία τον Αύγουστο επηρέασαν αρκετούς αμπελώνες, ιδιαίτερα στη Charentes (8,2 εκατομμύρια hl, -10% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2020-2024), στην Burgundy-Beaujolais (2,2 εκατομμύρια hl, σταθερό) και το Languedoc-Roussillon (9,4 εκατομμύρια hl, -5%)», το SSP σημειώνει την πτώση του δυναμικού παραγωγής σε έναν μήνα, προσθέτοντας ότι «η μείωση των εκτάσεων αμπελώνων – με περισσότερα από 20.000 εκτάρια να έχουν εκριζωθεί από την τελευταία συγκομιδή στο Bordeaux, στο Sud-Ouest και στο Languedoc-Roussillon – γεγονός που συμβάλλει επίσης στη μείωση των όγκων». Αυτό έχει πυροδοτήσει κριτική εντός της οινοβιομηχανίας για την επαναλαμβανόμενη ανακρίβεια των δημοσιεύσεων της πρώιμης εκτίμησης συγκομιδής, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων γίνονται όλο και πιο αισθητές.

Με την κλιματική αλλαγή, οι αβεβαιότητες αυξάνονται και η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί στο 10-16% τα τελευταία χρόνια.

Ποιοτική σοδειά

Ενώ δεν είναι ποσοτική αυτή η σοδειά του 2025 (ακόμα κι αν ορισμένοι αμπελουργοί ελπίζουν ότι οι πρόσφατες βροχές θα αλλάξουν τα πράγματα, όπως στο Cognac), πληροί τα ποιοτικά κριτήρια των καλών ετών , είτε στο Bordeaux, είτε στην Touraine, είτε στο Muscadet… Το μόνο που απομένει για τον αμπελώνα είναι να ελπίζει στην ταχεία αντίδραση μιας κυβέρνησης που θα επιτρέψει τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα, εν αναμονή των ευρωπαϊκών κανονιστικών αλλαγών, ( πακέτο για τον οίνο για τη διαχείριση του δυναμικού παραγωγής μέσω της εκρίζωσης, αλλά και των ελέγχων των τιμών) της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης (συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της αγοράς).

Πηγή: keosoe.gr