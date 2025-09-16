Γαστρονομία, χορός, γλέντι και λάμψη στη 16η Γιορτή Πατάτας Νάξου

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις Κάπαρες της Αγίας Άννας, η 16η Γιορτή της Πατάτας Νάξου.

Η βραδιά ξεχώρισε για τη μαζική προσέλευση, την εορταστική ατμόσφαιρα και τις λαμπερές παρουσίες. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο ηθοποιός και βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, Σπύρος Μπιμπίλας και οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Αντώνης Λουδάρος, Υρώ Μανέ και Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Σημαντική ήταν και η παρουσία εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών από όλη τη χώρα, δημοσιογράφων και ανθρώπων της τηλεόρασης. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν με ζωντάνια και κέφι οι δημοσιογράφοι Χρήστος Νέζος και Ελένη Λαζάρου, ενώ ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι προσέφεραν η σπουδαία Μαρία Σκουλά με το συγκρότημά της και η χορευτική ομάδα Νάξου «Αξοπατήματα».

Ο πλούσιος μπουφές, τον οποίο δημιούργησαν σεφ από τη Νάξο και όχι μόνο, περιείχε ευφάνταστες συνταγές βασισμένες στην ξακουστή Πατάτα Νάξου, συνοδευόμενες από κρασί, μπύρες, αναψυκτικά και παγωτά και εντυπωσίασε τους επισκέπτες!

Να σημειωθεί, ακόμη, πως όλα τα μεγάλα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια συνδέθηκαν ζωντανά με το νησί μας για να πληροφορηθούν για την εκδήλωση, γεγονός που επίσης αναδεικνύει τη μεγάλη της σημασία!

Για μία ακόμη χρονιά, η Γιορτή Πατάτας Νάξου απέδειξε γιατί θεωρείται το πιο σπουδαίο γαστρονομικό event του Αιγαίου: επειδή καταφέρνει να συνδυάζει παράδοση, φιλοξενία και ψυχαγωγία, προβάλλοντας παράλληλα τον αγροτικό πλούτο και την ταυτότητα του νησιού.