Ημερίδα με θέμα «Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας στην Ελαιοκαλλιέργεια» στις 17/9 στη Μεσσηνία

O Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας” και η εταιρεία πληροφορικής & τεχνολογίας ”NEUROPUBLIC” σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Επίδειξης (Demo Event) με θέμα την υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, και ανθεκτικότητας του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 20:00, στις εγκατάστεις του Εργοστασίου της «Ένωση Μεσσηνίας» στη Θουρία πλησίον Praktiker (7ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Τριπόλεως).

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

• Το ευρωπαϊκό έργο QuantiFarm και τους στόχους του

• Τις προκλήσεις και προοπτικές στον κλάδο της ελαιοκαλλιέργειας

• Τη λύση ευφυούς γεωργίας “gaiasense” και τα αποτελέσματα από την πιλοτική της εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς

• Την εργαλειοθήκη ψηφιακών λύσεων «QuantiFarm Toolkit»

Κατά την ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίδειξη του τηλεμετρικού σταθμού gaiatron και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας “gaiasense” στην ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Επίσης, θα παρουσιαστεί η εργαλειοθήκη QuantiFarm, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την επιλογή την καταλληλότερης λύσης ψηφιακής γεωργίας σύμφωνα με τις ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε εκμετάλλευσης.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου QuantiFarm, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη και υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική), της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται 30 Πιλοτικά σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας υψηλής σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή και αξιολόγηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας σε πραγματικές συνθήκες, σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη και τις επιπτώσεις στην βιωσιμότητα της καλλιέργειας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα της ψηφιακής γεωργίας σε σύγκριση με υφιστάμενες, συμβατικές πρακτικές.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.