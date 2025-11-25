Μνημόνιο συνεργασίας: Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του ΓΠΑ και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας

Συνεργατικά ερευνητικά έργα, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, τεχνική κατάρτιση, ανταλλαγές φοιτητών και διαμοιρασμός τεχνογνωσίας σε τομείς που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια και την ποιότητα του ελαιολάδου ανήκουν στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μνημόνιο, που υπογράφηκε στις 11 Νοεμβρίου από τον εκτελεστικό διευθυντή του IOC, Jaime Lillo, και τον πρύτανη του ΓΠΑ, καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιο, έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιστημονικής ανταλλαγής γύρω από την ελιά. Σύμφωνα με τους δύο φορείς, η συνεργασία αυτή αντανακλά τη δέσμευση των δύο φορέων στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ελαιοκομικό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.