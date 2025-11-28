Γιατί εξαιρούνται χιλιάδες αγροτεμάχια από την προκαταβολή της Βασικής ενίσχυσης;

Σημαντικός αριθμός αγροτεμαχίων έμεινε εκτός της φετινής προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, καθώς – όπως εξηγεί το ΥΠΑΑΤ – εντοπίστηκαν ασυμφωνίες μεταξύ των δηλωμένων καλλιεργειών και των δορυφορικών εικόνων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιλεξιμότητας.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως εποχικές καλλιέργειες, όπως αυτές στα κοφτολίβαδα, όπου ενδέχεται η συγκομιδή να είχε ολοκληρωθεί πριν από τη λήψη της δορυφορικής φωτογραφίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική καλλιέργεια δεν αποτυπώνεται στην εικόνα, δημιουργώντας λανθασμένη ένδειξη μη επιλεξιμότητας.

Για να καλυφθούν αυτές οι στρεβλώσεις, το Υπουργείο προχωρά στην αναζήτηση δορυφορικών εικόνων από προηγούμενες χρονικές περιόδους, ώστε να επιβεβαιωθεί το στάδιο και η ύπαρξη της καλλιέργειας κατά τον χρόνο που έπρεπε να είναι ορατή.

Παράλληλα, όλοι οι παραγωγοί που επηρεάζονται θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, προκειμένου να διορθώσουν ή να τεκμηριώσουν τα στοιχεία τους. Όσα αγροτεμάχια κριθούν τελικά επιλέξιμα μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ενταχθούν κανονικά στις επόμενες πληρωμές.

Το ΥΠΑΑΤ τονίζει ότι στόχος είναι η αποκατάσταση κάθε πραγματικής καλλιέργειας που δεν αποτυπώθηκε σωστά, ώστε κανένας δικαιούχος να μην χάσει τα χρήματά του λόγω τεχνικών αναντιστοιχιών.