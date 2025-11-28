Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι προβλέπει η τροπολογία και ποιοι αντιδρούν

Με τις αγροτικές πληρωμές να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η κυβέρνηση, όπως κάνει γνωστό προς πάσα κατεύθυνση, εντείνει τις διαδικασίες ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου. Στόχος, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι η σωστή καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, αλλά και η ολοκλήρωση των ελέγχων για τα 44.000 ΑΦΜ που έμειναν εκτός προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης.

Ωστόσο, η χρόνια υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις στο κυβερνητικό σχέδιο με αποτέλεσμα – σύμφωνα με το ρεπορτάζ να ζητείται η συνδρομή στους ελέγχους και υπαλλήλων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – Δήμητρα στο ypaithros.gr

Σε δηλώσεις του στο ypaithros.gr, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», Σπύρος Μάμαλης, διευκρίνισε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των υπαλλήλων του οργανισμού στους επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των αγροτικών πληρωμών.

«Δεν θα είναι οι ίδιοι κάθε φορά», τόνισε ο κ. Μάμαλης, υπενθυμίζοντας ότι η συμμετοχή προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. «Κάποιοι ενδιαφέρονται, κάποιοι όχι. Θα υπάρχει έξτρα αμοιβή, όπως αναφέρεται στην τροπολογία. Από τους 180 υπαλλήλους, θα συμμετέχουν καθημερινά 40–50. Στην ουσία υπάρχουν περισσότεροι εθελοντές από όσους αντιδρούν», συμπλήρωσε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για επιπλέον κίνητρα αργότερα.

Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι είναι κρίσιμοι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιδότησης: «Χρειάζεται να γίνουν πολλοί έλεγχοι μέχρι το τέλος της χρονιάς για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Έχουμε κληθεί να βοηθήσουμε, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν σε περιστατικά όπως η πανώλη ή η ευλογιά. Αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές».

Ο κ. Μάμαλης παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αρχικές αντιδράσεις, κυρίως λόγω κακής οργάνωσης, αλλά τόνισε ότι πλέον η διαδικασία έχει μπει σε σωστή βάση. «Την πρώτη μέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε το…. ματσάρισμα, είδαμε το πρόβλημα και το αλλάξαμε. Συνεννοούμαστε εμείς με τους εργαζόμενους για το ποιος θα πάει, πού και με ποιον. Σεβόμαστε το πρόγραμμα και τις ανάγκες τους, αλλά ζητάμε και από αυτούς να συνδράμουν σε μια εθνική προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ διευκρίνισε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους, αν και η απόφαση προβλέπει διάστημα έξι μηνών. «Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και όχι απέναντί τους», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης εντός του οργανισμού.

Η πλευρά των εργαζομένων

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές εντός του οργανισμού, οι απόψεις των εργαζομένων διίστανται έντονα, φέρνοντας στο φως τις εσωτερικές αντιφάσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν.

Η πλειονότητα των ερευνητών φαίνεται να αντιδρά αρνητικά στην εμπλοκή τους στους ελέγχους. Όπως αναφέρουν, η συμμετοχή τους σε διαδικασίες που σχετίζονται με επιδοτήσεις θα αποσπάσει ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο από το ερευνητικό τους έργο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων και η πρόοδος των προγραμμάτων τους. Οι φόβοι για «παρεμβολή» στις ερευνητικές τους δραστηριότητες είναι έντονοι, ενώ πολλοί εκφράζουν ανησυχία για τη διατήρηση της ποιότητας της δουλειάς τους σε έναν ήδη επιβαρυμένο εργασιακό χώρο.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχουν εργαζόμενοι που βλέπουν την ευκαιρία των οικονομικών κινήτρων ως σημαντικό κίνητρο για να συμμετάσχουν στους ελέγχους. Για αυτούς, η δυνατότητα πρόσθετου εισοδήματος και η συμμετοχή σε μια κρίσιμη διαδικασία ελέγχου των επιδοτήσεων αποτελεί θετική προοπτική. Ωστόσο, αυτή η τάση δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στον προγραμματισμό των εργασιών του ΕΛΓΟ, καθώς η συνεχής εναλλαγή της παρουσίας των ερευνητών στα εργαστήρια και τα γραφεία δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Τι αναφέρει η τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 5

1.Για κάλυψη επειγουσών ελεγκτικών αναγκών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) δύναται να ορίζονται μέλη κλιμάκια ελέγχου, υπάλληλοι που υπηρετούν στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα, καθώς και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ορισμός των υπαλλήλων γίνεται κρίνεται απαραίτητο, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) κάθε φορά, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς αρμόδιο Υπουργό αρμόδιο όργανο διοίκησης, οι οποίοι συνεχεία υποδεικνύουν τους υπαλλήλους προς ορισμό. Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζει Διευθυντή του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα στοιχεία των υπαλλήλων που έχουν υποδειχθεί, προκειμένου συνεχεία αυτός να ορίσει τα (2) μέλη που Θα αποτελούντο εκάστοτε κλιμάκιο ελέγχου.

2. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους κατά διαδικασία υλοποίησης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τομέα των Εγγυήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και επικουρούν τα κλιμάκια ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν και συμμετέχουν αυτά, ακολουθώντας μεθοδολογία των ελέγχων και συνυπογράφοντας ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κάθε απαιτούμενο έγγραφο ελέγχου.

3. Στους υπαλλήλους της παρ. 1 και στους υπαλλήλους κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργούν κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα.

4. Οι δαπάνες της παρ. 3 βαρύνουν προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης, ενισχύεται μεταφορά πιστώσεων από προϋπολογισμό των Γενικών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται αποζημίωση των υπαλλήλων της παρ. 3, ανώτατος αριθμός επιτρεπόμενων ημερών για εκτός έδρας απασχόλησή τους, κατά παρέκκλιση παρ. του άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για εφαρμογή παρ. 3. 6. παρόν ισχύει και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Α.Α.Δ.Ε. συνέχεια του άρθρου 252 του ν. 5222/2025 (Α’ 134).