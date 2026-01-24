Ο Γιώργος Οικονόμου αποχωρεί από τον ΣΕΒΙΤΕΛ

Μετά από περισσότερα από 43 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής προσφοράς, ο Γιώργος Οικονόμου αποχωρεί από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), όπου το τελευταίο διάστημα κατείχε τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, κατά τη μακρόχρονη διαδρομή του, συνεργάστηκε με επιχειρήσεις του κλάδου, θεσμικούς και πολιτικούς φορείς, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των ΜΜΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒΙΤΕΛ. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από συλλογική προσπάθεια, στρατηγικό όραμα και συνέπεια, με κοινό παρονομαστή την προάσπιση και ανάδειξη του εθνικού προϊόντος. Ο κ. Οικονόμου αποχωρεί με «αίσθημα πληρότητας και υπερηφάνειας», εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς τις διοικήσεις και τους συνεργάτες του. Παράλληλα, δηλώνει «παρών στον ευρύτερο χώρο της αγροδιατροφής», παραμένοντας ενεργός στην υποστήριξη του ελληνικού ελαιολάδου.