ΓΠΑ: Drones και γεωργία ακριβείας, η νέα γενιά αγροτικής εκπαίδευσης

Σε μια περίοδο όπου η αγροδιατροφή μετασχηματίζεται μέσα από την τεχνολογία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχειρεί να γεφυρώσει τη γνώση με την πράξη μέσω του προγράμματος «Εφαρμογές Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Γεωργία».

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, εστιάζει στη χρήση drones και δορυφορικών δεδομένων ως βασικά εργαλεία της γεωργίας ακριβείας. Μέσα σε 75 ώρες εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αποκτούν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική εμπειρία, σε ένα υβριδικό μοντέλο μάθησης που συνδυάζει εξ αποστάσεως διδασκαλία και εφαρμογή στο πεδίο. Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την καλύτερη κατανόηση των καλλιεργειών. Μέσα από τη χρήση αισθητήρων, πολυφασματικών εικόνων και εργαλείων γεωπληροφορικής (GIS), οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να χαρτογραφούν την υγεία των φυτών, να εντοπίζουν προβλήματα όπως η υδατική καταπόνηση και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση της παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρακτική εφαρμογή: από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πτήσεων drone μέχρι τη χρήση ψεκαστικών συστημάτων ακριβείας και την επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία χαρτών βλάστησης. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τεχνολογίες όπως τα 3D μοντέλα εδάφους και οι δείκτες βλάστησης, που αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε γεωπόνους και ερευνητές, αλλά και σε αγρότες και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες στην ύπαιθρο. Σε ένα περιβάλλον όπου η αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα και η ακρίβεια αποτελούν ζητούμενα, η εκπαίδευση σε τέτοιες τεχνολογίες δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Πέρα από την τεχνική κατάρτιση, η συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει και μια ευρύτερη τάση: τη μετάβαση της γεωργίας σε ένα πιο δεδομενοκεντρικό μοντέλο. Εκεί όπου η παραδοσιακή εμπειρία συνδυάζεται με την ανάλυση δεδομένων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες καλλιέργειες. Οι αιτήσεις εγγραφής θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23 Απριλίου.