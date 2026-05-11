Γρίφος η πληρωμή των Οικολογικών Σχημάτων έως το τέλος Μαΐου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές πληρωμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Μαΐου, με το εν διαφέρον των παραγωγών να στρέφεται κυρίως στα Οικολογικά Σχήματα της νέας ΚΑΠ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε δημοσιευθεί στις 12 Μαρτίου, προβλεπόταν η καταβολή ενισχύσεων που αφορούν τα Οικολογικά Σχήματα.

Ωστόσο, πληροφορίες από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει «κλειδώσει» ποια από τα μέτρα θα συμπεριληφθούν τελικά στην επικείμενη πληρωμή. Οι έως τώρα αναφορές συγκλίνουν στο εν δεχόμενο να προχωρήσει σε πρώτη φάση η πληρωμή των παρεμβάσεων Π1-31.1 (Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών) και Π1-31.3 (Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας).

Παρά ταύτα, δεν αποκλείονται αλλαγές έως την οριστικοποίηση του σχεδιασμού, καθώς συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η επεξεργασία των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζει το τέλος του μήνα και εντείνεται η πίεση από τον αγροτικό κόσμο για την επιτάχυνση των πληρωμών.

Ο επίσημος προγραμματισμός της ΑΑΔΕ:

Έως 30 Μαΐου 2026

Θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018) o Βασική Ενίσχυση

Αιτήσεις έτους 2025:

o Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος

α) Αραβόσιτος,

β) Ρύζι,

γ) Σπόροι σποράς,

δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης,

ε) Όσπρια,

στ) Κορινθιακή Σταφίδα,

ζ) Μήλα,

η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά,

θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα,

ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα,

ιβ) Ζωικό Βοοειδή o Π1-31 Οικολογικά Σχήματα.