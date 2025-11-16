GrowHive: Η έρευνα των πανεπιστημίων περνά στο χωράφι

Σε διάστημα εννέα μηνών, φοιτητές και ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και να καινοτομήσουν σε επτά θεματικές αιχμής του αγροδιατροφικού κλάδου: Ευφυής Γεωργία, Αειφορία/Περιβάλλον, Προστασία της Βιοποικιλότητας, Διατροφή, Ενιαία Υγεία, Νέες πρώτες ύλες, Δράση για το Κλίμα και Ενέργεια.

Τα παραπάνω γίνονται εφικτά μέσω του GrowHive, του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (σ.σ. υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»). Μέσα στο προαναφερθέν διάστημα, οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν ομαδικά πάνω σε νέες ιδέες, να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να δικτυωθούν με την πανεπιστημιακή κοινότητα και το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει στην «ΥΧ» η Κατερίνα Παπαδούλη, επικεφαλής του Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας Innovinagri, «το πρόγραμμα παρέχει οριζόντια στους συμμετέχοντες ένα σύνολο 25 δίωρων εκπαιδεύσεων και workshops, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Παράλληλα, παρέχει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ομάδες, να καταθέσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε επίκαιρες θεματικές του κλάδου της αγροδιατροφής και να υποστηριχθούν με τουλάχιστον 20 ώρες mentoring από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του οικοσυστήματος».

Η ίδια επισημαίνει ότι, με τον τρόπο αυτόν, οι επιχειρηματικές ομάδες «μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να δικτυωθούν με άλλους δραστήριους και καινοτόμους συναδέλφους και να αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες απαραίτητες στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία».

Όπως περιγράφει η κα Παπαδούλη, το πρόγραμμα υποστηρίζει συνολικά περίπου 220 άτομα, εκ των οποίων οι μισοί δημιούργησαν ομάδες και κατέθεσαν περισσότερες από 30 επιχειρηματικές ιδέες. «Το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον μεγάλο Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive, που θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση βράβευσης στις 28 Νοεμβρίου, όπου οι έντεκα πιο ώριμες επιχειρηματικές ομάδες αξιολογούνται με βάση τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους, στην πλειονότητά τους σε αντικείμενα της ευφυούς γεωργίας, της διατροφής, της ενιαίας υγείας και της ενέργειας. Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε έγκριτη Επιτροπή αξιολόγησης και experts από χρηματοδοτικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας και θα διεκδικήσουν σημαντικά δώρα συνολικής αξίας 20.000 ευρώ», καταλήγει η ίδια.