HortiScience Innovation Center: Το πρώτο venture studio παγκοσμίως για τη θερμοκηπιακή παραγωγή ξεκινά στην Ολλανδία

Η θερμοκηπιακή παραγωγή βρίσκεται σε καμπή. Οι πιέσεις για βιώσιμες λύσεις, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας απαιτούν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της καινοτομίας. Σε αυτή την πραγματικότητα, το HortiScience Innovation Center (HIC) εγκαινίασε στο Bleiswijk της Ολλανδίας το HIC Venture Studio – το πρώτο venture studio, (σ.σ. έναν οργανισμό ο οποίος έχει ως στόχο με δικές του ιδέες και πόρους να χτίσει νέες εταιρείες από την αρχή) στον κόσμο αποκλειστικά αφιερωμένο στη θερμοκηπιακή γεωργία.

Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να δημιουργεί τρεις νέες νεοφυείς επιχειρήσεις κάθε χρόνο. «Στόχος μας είναι να παρακολουθούμε όλη τη διαδρομή του επιχειρηματία –από την ιδέα έως την αγορά– και να μετράμε απτά αποτελέσματα: Επιβίωση, χρηματοδότηση, εμπορική επιτάχυνση», δήλωσε ο Loet Rummenie, διευθυντής του HIC, στην αγροτική ιστοσελίδα AgTechNavigator.

Με επένδυση 1,15 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, το venture studio διαθέτει ήδη ένα θερμοκήπιο επίδειξης που θα λειτουργήσει ως «εκκολαπτήριο» τεχνολογιών. Εκεί, επιστήμονες και επιχειρηματίες θα μπορούν να δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες λύσεις για παραγωγή, αυτοματισμούς και βιωσιμότητα. Μοναδικό χαρακτηριστικό του εγχειρήματος είναι η συνεπένδυση και η συνεκμετάλλευση ιδεών. Οι ιδρυτές των startups διατηρούν τον έλεγχο των εταιρειών τους, αλλά παράλληλα συμμετέχουν και σε όσες ακολουθούν, δημιουργώντας μια κοινότητα συμφερόντων.

Έξι κρίσιμοι τομείς καινοτομίας

Οι πρώτες εταιρείες θα χτιστούν γύρω από στρατηγικούς πυλώνες για το μέλλον των θερμοκηπίων:

Ενεργειακή μετάβαση – Μείωση κατανάλωσης, ανανεώσιμες πηγές.

Ανθεκτικά συστήματα καλλιέργειας – Φυτά που αντέχουν στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Κυκλική θερμοκηπιακή παραγωγή – Βιώσιμη χρήση πόρων, μείωση αποβλήτων.

Αυτόνομη καλλιέργεια – Από αισθητήρες έως τεχνητή νοημοσύνη που παίρνει αποφάσεις.

Αυτοματοποίηση – Νέα ρομποτικά συστήματα εργασίας.

Εργασία με προοπτική μέλλοντος – Καλύτερες συνθήκες, προσέλκυση νέων εργαζομένων.

Το μοντέλο των venture studios έχει αλλάξει τον χάρτη της καινοτομίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Όμως, στον αγροδιατροφικό τομέα το πεδίο παραμένει ακόμα παρθένο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, «πάνω από 1.000 venture studios λειτουργούν σήμερα διεθνώς, αλλά ελάχιστα είναι αφοσιωμένα στη γεωργία και τα τρόφιμα».