Η Chobani επενδύει στην ανάπτυξη, με κεφάλαια 650 εκατ. δολαρίων

Νέα χρηματοδότηση ύψους 650 εκατ. δολαρίων από «ηγέτες του κλάδου» ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε η αμερικανική εταιρεία Chobani (συμφερόντων του Τούρκου άλλοτε κτηνοτρόφου Χαμντί Ουλουκάγια), γνωστή για τη χρήση του όρου «Greek Yogurt» και τον «πόλεμο» με τις ελληνικών συμφερόντων γαλακτοβιομηχανίες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο αυτό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές της εταιρείας, θα χρηματοδοτήσει την επέκταση των εγκαταστάσεων στο Twin Falls, στο Αϊντάχο, καθώς και την κατασκευή νέου εργοστασίου τροφίμων στη Νέα Υόρκη, συνολικού ύψους 1,2 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Chobani. «Η άντληση αυτού του κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία», ανέφερε η Chobani, προσθέτοντας: «Η στήριξη από μακροπρόθεσμους επενδυτές και ηγετικές φυσιογνωμίες του κλάδου αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε καλό φαγητό για όλους και να τοποθετούμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο κάθε μας δραστηριότητας».

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η εταιρεία δεν αποκάλυψε τα ονόματα των επενδυτών που συμμετείχαν στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης. Ειδικότερα, οι New York Times αναφέρουν ότι η νέα αυτή χρηματοδότηση ανεβάζει την αποτίμηση της Chobani στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αναμένει πωλήσεις 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρότι η Chobani ξεκίνησε με την παραγωγή γιαουρτιού, τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της μέσω καινοτομίας και εξαγορών. Μεταξύ άλλων, έχει αναπτύξει δικά της προϊόντα φυτικού γάλακτος από βρώμη, ενώ το 2023 εξαγόρασε, έναντι 900 εκατ. δολαρίων, την εταιρεία La Colombe, παραγωγό έτοιμου προς κατανάλωση καφέ.

Νωρίτερα φέτος, η Chobani προχώρησε και στην εξαγορά της Daily Harvest, γνωστής για τα βιολογικά smoothies, τις πρωτεΐνες σε σκόνη και τα κατεψυγμένα γεύματα. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική της να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία τροφίμων, με παρουσία σε ακόμη περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.