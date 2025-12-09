Η αυξημένη ευρωπαϊκή παραγωγή στο χοιρινό έφερε μείωση τιμών για τον παραγωγό

Στην καθιερωμένη αυξημένη καταναλωτική ζήτηση, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για χοιρινό η αγορά ανταποκρίνεται, καθώς παρατηρείται επάρκεια προϊόντος, τόσο με την εγχώρια παραγωγή, όσο και με τις εισαγωγές. Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, έχει επιφέρει μείωση τιμής για τον παραγωγό, καθώς από τα 2,20 ευρώ/κιλό που ήταν πριν από τρία χρόνια, φέτος η τιμή έχει υποχωρήσει στο 1,75 ευρώ.

«Μπορεί την περίοδο των Χριστουγέννων το χοιρινό να μην κυριαρχεί στο εορταστικό τραπέζι των νοικοκυριών, ωστόσο μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο πάντα παρατηρείται», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, Γιάννη Μπούρα, ο οποίος επισημαίνει ακόμη πως «η αυξημένη παραγωγή που σημειώνεται πανευρωπαϊκά, σε συνδυασμό με την αναταραχή που υπάρχει με την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία και άλλες τρίτες χώρες, έχει συμπιέσει την εγχώρια παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές που προσδοκά να απολαύσει ο χοιροτρόφος. Σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί, ο κλάδος βρίσκεται εν αναμονή διάφορων πληρωμών από προγράμματα, π.χ. ευζωίας, επενδυτικά για τη βιοασφάλεια και, φυσικά, των ετήσιων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Τέλος, με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος πανώλης στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει ανησυχία και επαγρύπνηση στον κλάδο, για τη μη μετάδοση της ζωονόσου και στην υπόλοιπη χώρα, προκειμένου να αποφευχθούν και στο χοιρινό φαινόμενα τύπου ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.