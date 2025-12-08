ΣΕΒΕ: Άνοδος εξαγωγών τον Οκτώβριο 2025 – Ο κλάδος των τροφίμων κρατάει τα ηνία

Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.12.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.254,6 εκατ., έναντι €4.021,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €233,0 εκατ. ή 5,8%. Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, από €7.272,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €363,9 εκατ. ή 5,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.653,8 εκατ. έναντι €-3.250,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €596,9 εκατ. ή 18,4%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 25* Οκτ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 4.254,6 4.021,6 233,0 5,8% Εισαγωγές 6.908,4 7.272,3 -363,9 -5,0% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.653,8 -3.250,7 596,9 -18,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση στις εξαγωγές και μείωση στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.183,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, έναντι €3.172,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,0 εκατ. ή 0,3%. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.770,4 εκατ. από €5.982,2 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €211,8 εκατ. ή 3,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.587,0 εκατ. έναντι €-2.809,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €222,8 εκατ. ή 7,9%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 25* Οκτ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 3.183,4 3.172,4 11,0 0,3% Εισαγωγές 5.770,4 5.982,2 -211,8 -3,5% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.587,0 -2.809,8 222,8 -7,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο δεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €40.334,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.535,4 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €41.870,1 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €67.439,2 εκατ. έναντι €70.700,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.261,1 εκατ. ή 4,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-27.104,5 εκατ. από €-28.830,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.725,7 εκατ. ή 6,0%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 25* Ιαν- Οκτ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 40.334,7 41.870,1 -1.535,4 -3,7% Εισαγωγές 67.439,2 70.700,3 -3.261,1 -4,6% Εμπορικό Ισοζύγιο -27.104,5 -28.830,2 1.725,7 -6,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν σε €30.749,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €801,3 εκατ. ή 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €29.948,6 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.172,3 εκατ. ή 2,2%, φτάνοντας τα €54.606,3 εκατ. έναντι €53.434,0 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-23.856,4 εκατ., αυξημένο κατά €371,0 εκατ. ή 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €688,6 εκατ. ή 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €137,0 εκατ. (4,6%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε άνοδο €120,8 εκατ. ή 2,3%. Θετική ήταν και η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,9 εκατ. ή 7,8%, ενώ στα λίπη–έλαια καταγράφηκε οριακή αύξηση €3,8 εκατ. ή 0,4%. Ενίσχυση σημείωσαν επίσης τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,9 εκατ. ή 16,7%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.344,9 εκατ. ή 18,5%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά το συνολικό αποτέλεσμα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-141,1 εκατ., -3,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (€-47,0 εκατ., -0,7%), ενώ μείωση κατέγραψαν και οι πρώτες ύλες (€-40,4 εκατ., -2,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 25* Ιαν-Οκτ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 10.360,2 12.705,1 -2.344,9 -18,5% Τρόφιμα 7.471,8 6.783,2 688,6 10,2% Βιομηχανικά 6.372,5 6.419,5 -47,0 -0,7% Χημικά 5.307,6 5.186,8 120,8 2,3% Μηχ/τα-Οχήματα 4.002,1 4.143,2 -141,1 -3,4% Διάφ. Βιομηχανικά 3.145,9 3.008,9 137,0 4,6% Πρώτες Ύλες 1.380,1 1.420,5 -40,4 -2,8% Ποτά-Καπνά 1.287,5 1.194,6 92,9 7,8% Λίπη-Έλαια 881,6 877,8 3,8 0,4% Μη ταξινομημένα 125,6 107,7 17,9 16,7% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 29.974,7 29.142,1 832,6 2,9% Σύνολο 40.334,9 41.847,2 -1.512,3 -3,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 25* Οκτ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 1.124,1 937,6 186,5 19,9% Τρόφιμα 730,6 676,5 54,1 8,0% Βιομηχανικά 661,6 662,1 -0,5 -0,1% Χημικά 556,7 562,4 -5,7 -1,0% Μηχ/τα-Οχήματα 450,1 462,5 -12,4 -2,7% Διάφ. Βιομηχανικά 354,0 330,8 23,2 7,0% Πρώτες Ύλες 161,9 150,6 11,3 7,5% Ποτά-Καπνά 121,5 127,7 -6,2 -4,9% Λίπη-Έλαια 84,3 96,6 -12,3 -12,7% Μη ταξινομημένα 9,9 14,4 -4,5 -31,3% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 3.130,6 3.083,7 46,9 1,5% Σύνολο 4.254,7 4.021,3 233,4 5,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €23.019,4 εκατ., έναντι €23.046,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,0%, φτάνοντας τα €17.315,3 εκατ. έναντι €18.823,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,1% από 55,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών μειώθηκε στο 42,9% από 45,0%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,5%, ανέρχοντας σε €20.253,3 εκατ. έναντι €19.575,3 εκατ. το 2024. Θετική μεταβολή σημειώθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες, με τις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε €10.496,6 εκατ., αυξημένες κατά 1,2% σε σύγκριση με τα €10.373,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τα πετρελαιοειδή ενισχύθηκε οριακά στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%.

Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ