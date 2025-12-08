ΑΓΟΡΑ

ΣΕΒΕ: Άνοδος εξαγωγών τον Οκτώβριο 2025 – Ο κλάδος των τροφίμων κρατάει τα ηνία

08/12/2025
Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.12.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.254,6 εκατ., έναντι €4.021,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €233,0 εκατ. ή 5,8%. Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, από €7.272,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €363,9 εκατ. ή 5,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.653,8 εκατ. έναντι €-3.250,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €596,9 εκατ. ή 18,4%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Οκτ 25*

Οκτ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Εξαγωγές

4.254,6

4.021,6

233,0

5,8%

Εισαγωγές

6.908,4

7.272,3

-363,9

-5,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.653,8

-3.250,7

596,9

-18,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση στις εξαγωγές και μείωση στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.183,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, έναντι €3.172,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,0 εκατ. ή 0,3%. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.770,4 εκατ. από €5.982,2 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €211,8 εκατ. ή 3,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.587,0 εκατ. έναντι €-2.809,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €222,8 εκατ. ή 7,9%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Οκτ 25*

Οκτ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Εξαγωγές

3.183,4

3.172,4

11,0

0,3%

Εισαγωγές

5.770,4

5.982,2

-211,8

-3,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.587,0

-2.809,8

222,8

-7,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο δεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €40.334,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.535,4 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €41.870,1 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €67.439,2 εκατ. έναντι €70.700,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.261,1 εκατ. ή 4,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-27.104,5 εκατ. από €-28.830,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.725,7 εκατ. ή 6,0%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Οκτ 25*

Ιαν- Οκτ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Εξαγωγές

40.334,7

41.870,1

-1.535,4

-3,7%

Εισαγωγές

67.439,2

70.700,3

-3.261,1

-4,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-27.104,5

-28.830,2

1.725,7

-6,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν σε €30.749,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €801,3 εκατ. ή 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €29.948,6 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.172,3 εκατ. ή 2,2%, φτάνοντας τα €54.606,3 εκατ. έναντι €53.434,0 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-23.856,4 εκατ., αυξημένο κατά €371,0 εκατ. ή 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €688,6 εκατ. ή 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €137,0 εκατ. (4,6%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε άνοδο €120,8 εκατ. ή 2,3%. Θετική ήταν και η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,9 εκατ. ή 7,8%, ενώ στα λίπη–έλαια καταγράφηκε οριακή αύξηση €3,8 εκατ. ή 0,4%. Ενίσχυση σημείωσαν επίσης τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,9 εκατ. ή 16,7%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.344,9 εκατ. ή 18,5%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά το συνολικό αποτέλεσμα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-141,1 εκατ., -3,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (€-47,0 εκατ., -0,7%), ενώ μείωση κατέγραψαν και οι πρώτες ύλες (€-40,4 εκατ., -2,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Οκτ 25*

Ιαν-Οκτ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Πετρελαιοειδή

10.360,2

12.705,1

-2.344,9

-18,5%

Τρόφιμα

7.471,8

6.783,2

688,6

10,2%

Βιομηχανικά

6.372,5

6.419,5

-47,0

-0,7%

Χημικά

5.307,6

5.186,8

120,8

2,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

4.002,1

4.143,2

-141,1

-3,4%

Διάφ. Βιομηχανικά

3.145,9

3.008,9

137,0

4,6%

Πρώτες Ύλες

1.380,1

1.420,5

-40,4

-2,8%

Ποτά-Καπνά

1.287,5

1.194,6

92,9

7,8%

Λίπη-Έλαια

881,6

877,8

3,8

0,4%

Μη ταξινομημένα

125,6

107,7

17,9

16,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

29.974,7

29.142,1

832,6

2,9%

Σύνολο

40.334,9

41.847,2

-1.512,3

-3,6%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Οκτ 25*

Οκτ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Πετρελαιοειδή

1.124,1

937,6

186,5

19,9%

Τρόφιμα

730,6

676,5

54,1

8,0%

Βιομηχανικά

661,6

662,1

-0,5

-0,1%

Χημικά

556,7

562,4

-5,7

-1,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

450,1

462,5

-12,4

-2,7%

Διάφ. Βιομηχανικά

354,0

330,8

23,2

7,0%

Πρώτες Ύλες

161,9

150,6

11,3

7,5%

Ποτά-Καπνά

121,5

127,7

-6,2

-4,9%

Λίπη-Έλαια

84,3

96,6

-12,3

-12,7%

Μη ταξινομημένα

9,9

14,4

-4,5

-31,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

3.130,6

3.083,7

46,9

1,5%

Σύνολο

4.254,7

4.021,3

233,4

5,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €23.019,4 εκατ., έναντι €23.046,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,0%, φτάνοντας τα €17.315,3 εκατ. έναντι €18.823,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,1% από 55,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών μειώθηκε στο 42,9% από 45,0%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,5%, ανέρχοντας σε €20.253,3 εκατ. έναντι €19.575,3 εκατ. το 2024. Θετική μεταβολή σημειώθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες, με τις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε €10.496,6 εκατ., αυξημένες κατά 1,2% σε σύγκριση με τα €10.373,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τα πετρελαιοειδή ενισχύθηκε οριακά στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%.

Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

