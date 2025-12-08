ΣΕΒΕ: Άνοδος εξαγωγών τον Οκτώβριο 2025 – Ο κλάδος των τροφίμων κρατάει τα ηνία
Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.12.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.254,6 εκατ., έναντι €4.021,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €233,0 εκατ. ή 5,8%. Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, από €7.272,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €363,9 εκατ. ή 5,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.653,8 εκατ. έναντι €-3.250,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €596,9 εκατ. ή 18,4%.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2024/2025
|
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Οκτ 25*
|
Οκτ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Εξαγωγές
|
4.254,6
|
4.021,6
|
233,0
|
5,8%
|
Εισαγωγές
|
6.908,4
|
7.272,3
|
-363,9
|
-5,0%
|
Εμπορικό Ισοζύγιο
|
-2.653,8
|
-3.250,7
|
596,9
|
-18,4%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση στις εξαγωγές και μείωση στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.183,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, έναντι €3.172,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,0 εκατ. ή 0,3%. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.770,4 εκατ. από €5.982,2 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €211,8 εκατ. ή 3,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.587,0 εκατ. έναντι €-2.809,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €222,8 εκατ. ή 7,9%.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Οκτώβριος 2024/2025
|
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Οκτ 25*
|
Οκτ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Εξαγωγές
|
3.183,4
|
3.172,4
|
11,0
|
0,3%
|
Εισαγωγές
|
5.770,4
|
5.982,2
|
-211,8
|
-3,5%
|
Εμπορικό Ισοζύγιο
|
-2.587,0
|
-2.809,8
|
222,8
|
-7,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Σε επίπεδο δεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €40.334,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.535,4 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €41.870,1 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €67.439,2 εκατ. έναντι €70.700,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.261,1 εκατ. ή 4,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-27.104,5 εκατ. από €-28.830,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.725,7 εκατ. ή 6,0%.
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024/2025
|
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Ιαν-Οκτ 25*
|
Ιαν- Οκτ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Εξαγωγές
|
40.334,7
|
41.870,1
|
-1.535,4
|
-3,7%
|
Εισαγωγές
|
67.439,2
|
70.700,3
|
-3.261,1
|
-4,6%
|
Εμπορικό Ισοζύγιο
|
-27.104,5
|
-28.830,2
|
1.725,7
|
-6,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν σε €30.749,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €801,3 εκατ. ή 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €29.948,6 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.172,3 εκατ. ή 2,2%, φτάνοντας τα €54.606,3 εκατ. έναντι €53.434,0 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-23.856,4 εκατ., αυξημένο κατά €371,0 εκατ. ή 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €688,6 εκατ. ή 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €137,0 εκατ. (4,6%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε άνοδο €120,8 εκατ. ή 2,3%. Θετική ήταν και η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,9 εκατ. ή 7,8%, ενώ στα λίπη–έλαια καταγράφηκε οριακή αύξηση €3,8 εκατ. ή 0,4%. Ενίσχυση σημείωσαν επίσης τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,9 εκατ. ή 16,7%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.344,9 εκατ. ή 18,5%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά το συνολικό αποτέλεσμα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-141,1 εκατ., -3,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (€-47,0 εκατ., -0,7%), ενώ μείωση κατέγραψαν και οι πρώτες ύλες (€-40,4 εκατ., -2,8%).
Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025
|
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Ιαν-Οκτ 25*
|
Ιαν-Οκτ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Πετρελαιοειδή
|
10.360,2
|
12.705,1
|
-2.344,9
|
-18,5%
|
Τρόφιμα
|
7.471,8
|
6.783,2
|
688,6
|
10,2%
|
Βιομηχανικά
|
6.372,5
|
6.419,5
|
-47,0
|
-0,7%
|
Χημικά
|
5.307,6
|
5.186,8
|
120,8
|
2,3%
|
Μηχ/τα-Οχήματα
|
4.002,1
|
4.143,2
|
-141,1
|
-3,4%
|
Διάφ. Βιομηχανικά
|
3.145,9
|
3.008,9
|
137,0
|
4,6%
|
Πρώτες Ύλες
|
1.380,1
|
1.420,5
|
-40,4
|
-2,8%
|
Ποτά-Καπνά
|
1.287,5
|
1.194,6
|
92,9
|
7,8%
|
Λίπη-Έλαια
|
881,6
|
877,8
|
3,8
|
0,4%
|
Μη ταξινομημένα
|
125,6
|
107,7
|
17,9
|
16,7%
|
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
|
29.974,7
|
29.142,1
|
832,6
|
2,9%
|
Σύνολο
|
40.334,9
|
41.847,2
|
-1.512,3
|
-3,6%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2024/2025
|
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Οκτ 25*
|
Οκτ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Πετρελαιοειδή
|
1.124,1
|
937,6
|
186,5
|
19,9%
|
Τρόφιμα
|
730,6
|
676,5
|
54,1
|
8,0%
|
Βιομηχανικά
|
661,6
|
662,1
|
-0,5
|
-0,1%
|
Χημικά
|
556,7
|
562,4
|
-5,7
|
-1,0%
|
Μηχ/τα-Οχήματα
|
450,1
|
462,5
|
-12,4
|
-2,7%
|
Διάφ. Βιομηχανικά
|
354,0
|
330,8
|
23,2
|
7,0%
|
Πρώτες Ύλες
|
161,9
|
150,6
|
11,3
|
7,5%
|
Ποτά-Καπνά
|
121,5
|
127,7
|
-6,2
|
-4,9%
|
Λίπη-Έλαια
|
84,3
|
96,6
|
-12,3
|
-12,7%
|
Μη ταξινομημένα
|
9,9
|
14,4
|
-4,5
|
-31,3%
|
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
|
3.130,6
|
3.083,7
|
46,9
|
1,5%
|
Σύνολο
|
4.254,7
|
4.021,3
|
233,4
|
5,8%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €23.019,4 εκατ., έναντι €23.046,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,0%, φτάνοντας τα €17.315,3 εκατ. έναντι €18.823,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,1% από 55,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών μειώθηκε στο 42,9% από 45,0%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,5%, ανέρχοντας σε €20.253,3 εκατ. έναντι €19.575,3 εκατ. το 2024. Θετική μεταβολή σημειώθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες, με τις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε €10.496,6 εκατ., αυξημένες κατά 1,2% σε σύγκριση με τα €10.373,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τα πετρελαιοειδή ενισχύθηκε οριακά στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%.
Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Οκτώβριος 2024/2025
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ