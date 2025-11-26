«Η Αgrotica αποτελεί μια γιορτή για τους αγρότες» – Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ ζητάει την αναβολή της έκθεσης

Να προχωρήσει η HELEXPO στην «αναβολή της επικείμενης AGROTICA και να την διοργανώσει σε μια περίοδο που ο αγρότης θα μπορεί να χαμογελάσει», ζητάει με ανακοίνωσή της η εταιρεία Γ. Χίγκας Γεωργοτεχνική ΑΒΕΕ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Γ. Χίγκας:

«Παρακολουθούμε και βιώνουμε καθημερινά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος. Το να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σ’ αυτούς, θεωρείται αυτονόητο. Η συμπαράστασή μας φαίνεται στην πράξη, όταν γινόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθειά τους, στήριγμα σε κάθε ανάγκη τους. Όμως βιώνουμε και εισπράττουμε την ανταπόδοση από αυτούς, διότι αυτοί μας ανέβασαν στην κορυφή της αγοράς. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Η επικείμενη διοργάνωση της AGROTICA δεν πληροί τις προϋποθέσεις που επί 40 χρόνια κάλυπτε με επιτυχία, για να αποτελεί μια γιορτή για τους αγρότες αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ένας εξουθενωμένος και εξοργισμένος αγροτικός πληθυσμός, δεν μπορεί να συμμετέχει σε γιορτές και ευχάριστες εκδηλώσεις.

Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου ήδη δήλωσαν την αποχή τους από την επικείμενη AGROTICA. Για εμάς αυτό δεν αρκεί. Είναι προφανές ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε μια AGROTICA που θα εκφράζει την αγωνία και τον προβληματισμό και όχι την αισιοδοξία και την δυναμική για το μέλλον της γεωργίας στην πατρίδα μας. Και δεν θα συμμετάσχουμε. Θέλουμε όμως η AGROTICA να μείνει ζωντανή, να μη σβήσει ως θεσμός, να μην τραυματιστεί και αλλοιωθεί ο γιορτινός της χαρακτήρας.

Κάνουμε έκκληση λοιπόν προς την Διοίκηση της HELEXPO να προχωρήσει στην αναβολή της επικείμενης AGROTICA και να την διοργανώσει σε μια περίοδο που ο αγρότης θα μπορεί να χαμογελάσει, θα μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον του και φυσικά θα έχει την διάθεση αλλά και την δυνατότητα να επενδύσει στην δουλειά του. Εμείς τουλάχιστον, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».