Η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου μειώθηκε κατά 35,4% τους τελευταίους μήνες

Η αποψίλωση του δάσους της βροχής του Αμαζονίου στη Βραζιλία μειώθηκε κατά 35,4% από τον Αύγουστο του 2025 μέχρι τον Ιανουάριο φέτος, συγκριτικά με την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η κυβέρνηση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το επίπεδο της αποψίλωσης στον Αμαζόνιο είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Στη σαβάνα Σεράντο της Βραζιλίας η αποδάσωση υποχώρησε κατά 5,9% στην περίοδο αυτήν.

Η έκθεση συντάσσεται από την υπηρεσία διαστημικής έρευνας Inpe, με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών.

Ο ειδικός γραμματέας της Βραζιλίας Αντρέ Λίμα, που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της αποψίλωσης, είπε ότι «είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε το 2026 το χαμηλότερο ποσοστό αποδάσωσης στην ιστορία μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ