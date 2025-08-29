Η Αργυρώ Ζέρβα Γ.Γ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, αποκλειστικά στην «ΥΧ»: «Χρηματοδότηση έως 70% στους νέους που θα μπουν στα Σχέδια Βελτίωσης»

Τον χρονικό ορίζοντα για τη νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, την αξιολόγηση των Νέων Αγροτών, αλλά και τις λεπτομέρειες για τις εντάσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές των τρεχόντων προγραμμάτων παρουσίασε η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, μιλώντας στην «ΥΧ».

Ειδικότερα, η γ.γ. του ΥΠΑΑΤ ανέφερε: «H νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης θα ακολουθήσει της έγκρισης των δικαιούχων του προγράμματος των Νέων Γεωργών, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά για όλες τις περιφέρειες εντός του επόμενου εξαμήνου. Ο συγκεκριμένος χρονοπρογραμματισμός συγχρονισμού των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του προγράμματος των Νέων Γεωργών με την έκδοση της νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης υπαγορεύεται από την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους εγκεκριμένους Νέους Γεωργούς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για τη νέα πρόσκληση θα εξαρτηθούν από το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί στην υφιστάμενη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης για τα θερμοκήπια».

Ύψος ενίσχυσης

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για το πρόγραμμα, η ίδια τόνισε: «Σύμφωνα με το ισχύον τεχνικό δελτίο του εγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) για την παρέμβαση των Σχεδίων Βελτίωσης, προβλέπεται διαφοροποίηση της έντασης στήριξης ανάλογα με το είδος της επενδυτικής δαπάνης. Συγκεκριμένα, για τους γεωργικούς ελκυστήρες και τα παρελκόμενά τους προβλέπεται ένταση ενίσχυσης 50%, ενώ για κτηριακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις τεχνολογίας αιχμής προβλέπεται 60%».

Και πρόσθεσε: «Οι ανωτέρω εντάσεις στήριξης προσαυξάνονται κατά 10% για τους νέους γεωργούς, κατά 10% για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και κατά 5% για εκείνα που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης – ΕΣΔΙΜ (περιοχές απολιγνιτοποίησης). Ωστόσο, η ανώτατη ένταση στήριξης για ελκυστήρες και παρελκόμενα δεν μπορεί να υπερβεί το 60% και το 70% για τις λοιπές επενδύσεις».

Πρόσκληση 2022

Αναφερόμενη στα τρέχοντα Σχέδια (πρόσκληση 2022), για τα οποία εκκρεμούν υπόλοιπα στους δικαιούχους, η κα Ζέρβα σημείωσε: «Για τα τρέχοντα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του έτους 2022, αναμένουμε την επιτάχυνση υποβολής των τελικών αιτημάτων πληρωμής από τους δικαιούχους, δεδομένου ότι βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκπνέει στις 31/12/2025». Και πρόσθεσε: «Ήδη, έχουν εκκαθαριστεί από τις ΔΑΟΚ αιτήματα πληρωμής δημόσιας δαπάνης που υπερβαίνουν τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ σε διαδικασία ελέγχου βρίσκονται αιτήματα πληρωμής ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ζητούμενο αποτελεί η συνεχής και έγκαιρη ροή αιτημάτων πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών από τους δικαιούχους, ώστε να εξασφαλιστεί ο έγκαιρος έλεγχος και προώθησή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή της ενίσχυσης».

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Όσον αφορά το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, η κα Ζέρβα δήλωσε στην «ΥΧ»: «Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα από το ΥΠΑΑΤ και η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά για όλες τις περιφέρειες εντός του επόμενου εξαμήνου.

Η καταβολή της πρώτης δόσης, ύψους 70% της συνολικής αναλογούσας ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο, θα γίνεται προοδευτικά, με την ολοκλήρωση από κάθε περιφέρεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, γεγονός που εξαρτάται από τον αριθμό των υποβληθέντων φακέλων, καθώς και από τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων των υπηρεσιών των περιφερειών. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε έως το τέλος του έτους να εκκινήσει η καταβολή της πρώτης δόσης».

Θερμοκήπια και Μεταποίηση

Τέλος, αναφερόμενη στα προγράμματα των Θερμοκηπίων και Μεταποίησης, που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ίδια είπε: «Τα προγράμματα των Θερμοκηπίων και της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων συνιστούν τα βασικά επενδυτικά προγράμματα του υπουργείου μας, με σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα και προστιθέμενη αξία για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της εθνικής μας οικονομίας.

Παραδοσιακά, συγκεντρώνουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις παρατάσεις που χορηγούνται –ιδιαίτερα την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών– να στοχεύουν στην κατά το δυνατόν διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγγράφων, αδειών, εγκρίσεων κ.λπ., για την υποβολή των επενδυτικών τους φακέλων».

Και κατέληξε: «Σε κάθε περίπτωση, προσδοκούμε με τη λήξη των πρόσφατων παρατάσεων που χορηγήθηκαν να υπάρξει υπερκάλυψη των διαθέσιμων πόρων των συγκεκριμένων δύο προσκλήσεων, ώστε να κλείσουν και να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα στις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων στήριξης που θα υποβληθούν».