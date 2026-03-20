Η Cooke προχωρά σε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση του χρέους της Avramar Ελλάδας

Η καναδική εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας Cooke Inc. («Cooke») έδωσε τελικά τέλος στο σίριαλ της πώλησης του ομίλου Avramar. Με χθεσινή ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό ΄ότι «υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις των εταιρειών Avramar Aquaculture S.A., Andromeda S.A., Perseus S.A. και Avramar Commercial and Logistics S.A. (συλλογικά, «Avramar Ελλάδας»), ενός κορυφαίου παραγωγού θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας.

Οι αρχικές εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο Avramar Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1981 και η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Πρόκειται για μια κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικούς σταθμούς, θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και παραγωγή ιχθυοτροφών. Οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας της εταιρείας αναγνωρίζονται από τον Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) και τον Global Food Safety Initiative (GFSI).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.»

Ποια είναι η Cooke Inc.

Η Cooke Aquaculture Inc. ιδρύθηκε το 1985 από την οικογένεια Cooke στο Νιου Μπράνσγουικ του Καναδά. Από ένα σεμνό ξεκίνημα με μία μονάδα εκτροφής και 5.000 σολομούς, η Cooke Inc. έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ιδιωτική οικογενειακή εταιρεία θαλασσινών στον κόσμο, απασχολώντας 13.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Ο όμιλος εταιρειών Cooke δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας άγριων ιχθύων σε 15 χώρες, παρέχοντας μια βιώσιμη πηγή θαλασσινών που φτάνει σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο. Ο βασικός σκοπός της Cooke είναι «να καλλιεργεί τον ωκεανό με φροντίδα, να τρέφει τον κόσμο, να στηρίζει τις οικογένειές μας και να δημιουργεί ισχυρότερες κοινότητες».