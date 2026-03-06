Avramar: Σφάζονται όμιλοι στην… ποδιά της

Αν και λόγω των εκατοντάδων εκατομμυρίων χρεών, που τη βαραίνουν, δεν θα τη χαρακτηρίζαμε «πολύφερνη» νύφη, τελικά η πώληση της Avramar Greece έχει εξελιχθεί σε ένα σίριαλ, που φαίνεται ότι, αν μη τι άλλο, θα οδηγήσει στη διάσωσή της.

Οι δύο «μνηστήρες», ο καναδικός όμιλος Cooke και το αραβικό fund Aqua Bridge –ο δεύτερος είναι ο προτιμητέος επενδυτής για τις πιστώτριες τράπεζες– δεν το βάζουν κάτω και τη διεκδικούν μέχρι τέλους. Έτσι, ενώ οι τράπεζες ήρθαν σε συμφωνία πριν τρεις εβδομάδες για τη μεταβίβαση των ενεχυριασμένων μετοχών στο αραβικό fund, o καναδικός όμιλος απάντησε με μία κίνηση που μοιάζει με… επιθετική εξαγορά από την κερκόπορτα.

Κατ’ αρχάς, στις 10 Φεβρουαρίου του 2026, η καναδική Cooke Inc. ολοκλήρωσε την εξαγορά, από την Amerra Capital Partners, του συνόλου των μετοχών της Avramar Seafood S.L., μητρικής της Avramar Greece. Με την κίνηση αυτή, η Cooke απέκτησε τον ρόλο του βασικού μετόχου του ομίλου, σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες είχαν ήδη δρομολογήσει διαδικασία μεταβίβασης των δανειακών απαιτήσεων.

Από τις 12 Φεβρουαρίου, οι πιστώτριες τράπεζες έχουν αναδείξει ως προτιμητέο επενδυτή την Aqua Bridge Holding Ltd, με συμφωνία για αγορά των δανείων της Avramar έναντι 230 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή δεν είχε κατατεθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η επιστολή-παρέμβαση της Cooke

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Cooke απέστειλε επιστολή προς τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Avramar, Ανδρομέδα και Περσεύς, γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να ζητήσει σύγκληση έκτακτων γενικών συνελεύσεων και να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο καναδικός όμιλος φέρεται διατεθειμένος να εισφέρει ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν το τίμημα των 230 εκατ. ευρώ, με στόχο –όπως διαρρέεται– την αποπληρωμή των τραπεζικών απαιτήσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τη διατήρηση της Avramar ως λειτουργούσας επιχείρησης.

Παράλληλα, διατυπώνονται σαφείς επιφυλάξεις για σενάρια εξυγίανσης που θα περιλάμβαναν μεταβίβαση λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, με την Cooke να προειδοποιεί για πιθανή απομείωση της αξίας και περιορισμό της ικανοποίησης των πιστωτών. Η εταιρεία ζητεί να μην προχωρήσουν μη αναστρέψιμες ενέργειες πριν εξεταστεί η πρότασή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικών ενεργειών.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται παραπέμπει σε μετωπική αντιπαράθεση για το μέλλον ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο, με τις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων να θεωρούνται καθοριστικές.