Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης αναγνωρίζει τα ορυκτά καύσιμα ως βασική αιτία κλιματικής και οικολογικής κρίσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) αναγνώρισε επίσημα τα ορυκτά καύσιμα ως τη βασική αιτία πίσω από τις παγκόσμιες κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο της IUCN, θεωρείται ορόσημο για τη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενόψει της επερχόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η IUCN, το μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας της φύσης παγκοσμίως, που περιλαμβάνει 1.400 κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, υιοθέτησε την πρόταση 042, η οποία αναγνωρίζει ρητά ότι η παραγωγή και κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αποτελούν κεντρική απειλή για τη φύση και το κλίμα.

Η πρόταση 042: Ένα ιστορικό βήμα

Η πρόταση χαρακτηρίζεται ως η πρώτη σε παγκόσμιο πολυμερές πλαίσιο που αντιμετωπίζει άμεσα τα ορυκτά καύσιμα ως απειλή για τη φύση. Μεταξύ άλλων, καλεί τα κράτη μέλη να:

Επιταχύνουν τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας

Διερευνήσουν νέα διεθνή εργαλεία, όπως μια Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Ορυκτών Καυσίμων, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Αναστείλουν νέες εξορύξεις και ακυρώσουν σχέδια επέκτασης υφιστάμενων έργων

Προστατεύσουν τα οικοσυστήματα και να εξασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζόμενους και τις κοινότητες που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα

Η απόφαση θεωρείται η πιο ισχυρή διατύπωση που έχει υιοθετηθεί ποτέ σε διεθνές φόρουμ σχετικά με την ανάγκη τερματισμού της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Ένα παγκόσμιο μήνυμα ευθύνης

Η υιοθέτηση της πρότασης έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία αμέσως μετά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίο επιβεβαίωσε τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών να αποτρέψουν τις κλιματικές καταστροφές. Με το βλέμμα στραμμένο στη διάσκεψη COP30, η IUCN στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου:

Δεν υπάρχει διατήρηση της φύσης χωρίς κλιματική δικαιοσύνη και δεν υπάρχει μέλλον με ορυκτά καύσιμα.

Μια καμπή για την παγκόσμια πολιτική

Η απόφαση αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς καλύπτει ένα ρυθμιστικό κενό που μέχρι σήμερα άφηνε την παραγωγή ορυκτών καυσίμων εκτός ουσιαστικού ελέγχου. Παράλληλα, δίνει νέα ώθηση στις διεθνείς πρωτοβουλίες για κλιματική δράση και βιώσιμη ανάπτυξη, σε μια περίοδο που ο πλανήτης βιώνει τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το μήνυμα της IUCN είναι σαφές: ο χρόνος τελειώνει, και η μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς ορυκτά καύσιμα δεν είναι πλέον επιλογή, είναι αναγκαιότητα.

Πηγή: ertnews.gr