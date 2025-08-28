Εσπεριδοειδή: Μικρά τα μεγέθη, υψηλές οι τιμές για τους παραγωγούς των Βαλέντσια

Η συγκομιδή των πορτοκαλιών πρώιμων ποικιλιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του κύκλου καλλιέργειας. Προς τα τέλη Οκτωβρίου τη «σκυτάλη» θα παραλάβει η ποικιλία Ναβαλίνα, με τους παραγωγούς να εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από έντονη μικροκαρπία. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά παρουσιάζει καλύτερες τιμές σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που δημιουργεί πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους καλλιεργητές.

Μικροκαρπία και επιπτώσεις στην ποιότητα

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Μπλέτας, παραγωγός από τη Σκάλα Λακωνίας, «η μικροκαρπία είναι εμφανής κατά τη συλλογή, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα των καρπών». Η εικόνα των πορτοκαλιών διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος, καθώς οι τιμές για τους μικρούς καρπούς ξεκινούν από τα 0,20 ευρώ/κιλό, ενώ τα μεσαία μεγέθη κινούνται γύρω στα 0,50 ευρώ/κιλό. Τα μεγάλα και ποιοτικά πορτοκάλια, τα οποία είναι σπάνια, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 0,60 ευρώ/κιλό.

Συγκρίνοντας τη φετινή με την περσινή περίοδο, ο ίδιος σημειώνει μια διαφορά της τάξεως των 15-20 λεπτών/κιλό, καθώς πέρυσι τέτοια εποχή οι τιμές είχαν πέσει ακόμη και στα 0,18 ευρώ/κιλό, δηλαδή σε επίπεδα χυμοποίησης. Η εικόνα αυτή δημιουργεί θετικό περιθώριο για τους παραγωγούς, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι φέτος η αγορά ανταμείβει περισσότερο την ποιότητα.

Εξαγωγές και ευρωπαϊκή αγορά

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο κ. Μπλέτας εκτιμά ότι κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία χαρακτηρίζει ως «νορμάλ» για την εποχή. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στον ανταγωνισμό από άλλες χώρες που παράγουν πορτοκάλια, αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί προσεγγίζουν τις αγορές της Ευρώπης.

«Για να διατηρήσουμε τις θέσεις μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να έχουμε συνεχή παρουσία, χρειάζεται να επενδύσουμε σε καλύτερη οργάνωση, με έμφαση στην ποιότητα και στη σταθερή ροή παραγωγής», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αρδευτικό πρόβλημα και έλλειψη υποδομών

Πέρα από τη μικροκαρπία, η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών αντιμετωπίζει ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα, που αφορά την απουσία σύγχρονων αρδευτικών συστημάτων. Ο Στέλιος Σταματάκος, γεωπόνος και παραγωγός από την ίδια περιοχή, εξηγεί ότι η έλλειψη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων άρδευσης δεν επιτρέπει την ορθολογική χρήση του νερού.

«Εάν υπήρχαν σύγχρονα συστήματα, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε σημαντικές ποσότητες νερού και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της παραγωγής», τονίζει, επισημαίνοντας παράλληλα και το πρόβλημα της παράνομης απασχόλησης εργατών γης, το οποίο δυσχεραίνει τη δραστηριότητα των παραγωγών και φέρνει σε δύσκολη θέση την τοπική αγροτική οικονομία.

Μέτρια χρονιά στην Αργολίδα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Τάσος Λέρμας, παραγωγός από το Σκαφιδάκι Αργολίδας, ο οποίος χαρακτηρίζει τη χρονιά «μέτρια». Όπως εξηγεί, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού οδήγησαν σε μικρότερους καρπούς. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές που καταγράφονται στην αγορά, μεταξύ 0,55 και 0,65 ευρώ/κιλό, θεωρούνται ικανοποιητικές και συμβάλλουν στον μετριασμό των απωλειών από τη μειωμένη ποιότητα.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η μέση απόδοση ανά δέντρο κυμαίνεται γύρω στα 80 κιλά, ενώ ανά στρέμμα, με περίπου 40 δέντρα, η παραγωγή διαμορφώνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Η φετινή συλλεκτική περίοδος, σύμφωνα με τον κ. Λέρμα, ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, με την ποικιλία Βαλέντσια να παραδίδει τη «σκυτάλη» στις Ναβαλίνες από τις αρχές Οκτωβρίου.

Προβληματισμός για τις επόμενες ποικιλίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ποικιλία Merlin, καθώς η φετινή καρποφορία εμφανίζεται μειωμένη. Ο κ. Λέρμας εκφράζει προβληματισμό τόσο για τον αριθμό των καρπών που παρατηρούνται στα δέντρα όσο και για την ποιότητα, η οποία φαίνεται να είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.