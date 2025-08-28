Πετυχημένη η πρώτη χρονιά της κινόα στο Κιλκίς

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η συγκομιδή της κινόα στην περιοχή του Κιλκίς και το ταμείο για τον παραγωγό που την εμπιστεύτηκε και ασχολήθηκε μαζί της σοβαρά, είναι θετικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γεωπόνος Παναγιώτης Γκουντενούδης «φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που κάποιοι παραγωγοί έσπειραν κινόα στο Κιλκίς.

Με την ολοκλήρωση της συγκομιδής μπορώ να δηλώσω με βεβαιότητα ότι αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Οι περισσότεροι έσπειραν κινόα σε χωράφια που είχαν ηλιόσπορο, σιτάρια και λίγα βαμβάκια (στα βαμβακοχώραφα που ήταν καθαρά οι αποδόσεις ήταν πολύ καλές). Μία μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται στα 250-280 κιλά και λίγο παραπάνω για όσους ακολούθησαν πιστά τις συμβουλές των γεωπόνων. Όπου έπεσαν βροχές (τον Μάρτιο) και τα χωράφια δεν ήταν έτοιμα οι αποδόσεις είναι μικρότερες.

Με 50 λεπτά/κιλό που είναι η συμβολαιακή τιμή και με την επιδότηση που κυμαίνεται στα 100€ περίπου (συνδεδεμένη ενίσχυση και αποτύπωμα άνθρακα) σίγουρα το ταμείο είναι θετικό, σε μία χρονιά που τα περισσότερα προϊόντα αντιμετωπίζουν πρόβλημα χαμηλών τιμών. Η κινόα απαιτεί καθαρό και ομοιόμορφο χωράφι, σωστή λίπανση και συγκομιδή με κατάλληλα μηχανήματα. Κατά τ΄άλλα πρόκειται για μία ξεκούραστη καλλιέργεια, με μικρό καλλιεργητικό κύκλο, ανθεκτική στην ξηρασία και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εν κατακλείδι για πρώτη χρονιά πήγαμε καλά. Οι παραγωγοί είναι ικανοποιημένοι. Εκτιμώ ότι την επόμενη χρονιά τα καλλιεργούμενα στρέμματα με κινόα θα αυξηθούν ραγδαία» καταλήγει ο γεωπόνος.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την κινόα

Ποιες είναι οι βασικές εδαφοκλιματικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια της κινόα;

Στην σπορά (Μάρτιο) θα πρέπει οι θερμοκρασίες να είναι κανονικές για την εποχή. Επειδή ο σπόρος είναι μικρός πρέπει το έδαφος να είναι ψιλοχωματισμένο και να γίνεται εφαρμογή με κύλινδρο για να κρατήσει την υγρασία το έδαφος. Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδάφους και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποια είναι τα βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και σε ποια σημεία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή;

Τα βασικά στάδια είναι η σπορά όπου το φύτρωμα πρέπει να είναι πυκνό, και όχι βαθύτερα από 1-2 εκ., η φύτευση πρέπει να γίνει εν αναμονή βροχής (όπως όλες οι ξηρικές καλλιέργειες), ώστε να μπορέσει να έχει επιτυχία η σπορά και να φυτρώσει, η λίπανση να είναι ανάλογη με την ανάλυση του εδάφους, μηχανικό σκαλιστήρι όταν το φυτό έχει ύψος 10-15 εκ. (περίπου μετά από 3-4 εβδομάδες) για τα ζιζάνια. Το 2ο σκάλισμα μετά το 1ο σκάλισμα σε 1η εβδομάδα με κόντρα κατεύθυνση. Για να ξεκινήσει ο αλωνισμός θα πρέπει να πέσουν τα φύλλα και να μην έχει πια υγρασία ο κόκκος της κινόα.

Ποιες είναι οι αποδόσεις ανά στρέμμα σε συνθήκες Ελλάδας και ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν;

Οι αποδόσεις κυμαίνονται μεταξύ 250-350 Kg και εξαρτώνται από το λίπασμα, την προηγούμενη καλλιέργεια, τον τύπο του εδάφους, τις καλλιεργητικές φροντίδες ιδιαίτερα το σκάλισμα για να καθαρίσει αποτελεσματικά από τα ζιζάνια.

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα ή ασθένειες που αντιμετωπίζει η κινόα στην καλλιέργεια;

Η καλλιέργεια της κινόα είναι μια νέα καλλιέργεια στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν παρατηρηθεί ασθένειες, είναι μια καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Χρειάζεται φυτοπροστατευτικά και αν ναι, ποια και σε ποια στάδια;

Δεν χρειάζονται φυτοπροστατευτικά επειδή είναι μια νέα καλλιέργεια, στο στάδιο της ανθοφορίας (λόγω των αυξομειώσεων της θερμοκρασίας που μπορεί να υπάρξουν) χρειάζονται λίγες μηκυτολογικές εφαρμογές.

γράφει ο χημικός, Χρήστος Γενιτσεφτσής