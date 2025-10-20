Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ένωσε δυνάμεις στην Anuga 2025 με ενιαίο περίπτερο “Essentially Greek”

Με ισχυρό μήνυμα συλλογικότητας και εξωστρέφειας, 12 Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2025, ενισχύοντας την προβολή της αυθεντικής ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από ένα συνεκτικό concept «one-stop-shop».

Επτά από τις εταιρείες-Μέλη παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε κοινό περίπτερο, ενώ πέντε ακόμα είχαν ξεχωριστά περίπτερα και σε άλλα HALL. Οι συμμετέχουσες εταιρείες ήταν: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, SATIVA, ΧΙΩΝ, Μέλι Αττική, Οικογένεια Χριστοδούλου, Αφοί Κοροντζή και Mediterra.

Η ενιαία παρουσία υπό το σήμα “Essentially Greek” ενίσχυσε την κοινή στρατηγική προβολής ελληνικών, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τα περίπτερα προσέλκυσαν σημαντικούς εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικά προϊόντα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη, εξωστρεφή ελληνική παραγωγή.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με την εξωστρέφεια στο DNA των Μελών της, συνεχίζει να δημιουργεί πρωτοπόρες συνέργειες στο εξωτερικό, ενισχύοντας ουσιαστικά την εξαγωγική εικόνα της χώρας.