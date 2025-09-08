Η Εθνική Τράπεζα στο πλευρό αγροτών και κτηνοτρόφων

Η ελληνική ύπαιθρος αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Οι παραγωγοί καλούνται να σταθούν ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο απαιτητικό: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, αλλά και οι νέες απαιτήσεις για ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία δημιουργούν μια πραγματικότητα που χρειάζεται στήριξη.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, η Εθνική Τράπεζα δεν στέκεται απλώς παρατηρητής. Με βαθιές ρίζες στην ελληνική οικονομία και ιστορικό ρόλο στη στήριξη της υπαίθρου, ανοίγει μια νέα σελίδα στρατηγικής, με στόχο να δώσει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να επενδύσουν σε υποδομές και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Τα «παραδοσιακά» εργαλεία που έδωσαν ανάσα

Η Εθνική Τράπεζα έχει, ήδη, διαμορφώσει μια σταθερή βάση στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Κεφάλαια κίνησης για τις άμεσες ανάγκες, επενδυτικά δάνεια για αγορά σύγχρονων μηχανημάτων και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, καθώς και στήριξη ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων αποτέλεσαν τον κορμό των παρεμβάσεών της. Ωστόσο, δύο εργαλεία έκαναν τη διαφορά:

Η Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία, που διασφαλίζει στον παραγωγό χρηματοδότηση με βάση το συμβόλαιο πώλησης της παραγωγής του. Έτσι, εξασφαλίζεται ρευστότητα, προβλεψιμότητα και σιγουριά για την απορρόφηση της παραγωγής. Το μοντέλο αυτό δίνει στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο τη δυνατότητα να επενδύει με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι το προϊόν του έχει εξασφαλισμένη αγορά.

Η Κάρτα του Αγρότη, που προσφέρει άμεση κάλυψη των καθημερινών αναγκών – από αγορά λιπασμάτων και καυσίμων έως ζωοτροφές. Ένα απλό, ευέλικτο εργαλείο που στηρίζει χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.

Νέα εποχή: Έμφαση σε κτηνοτροφία και πτηνοτροφία

Από φέτος, η Εθνική Τράπεζα δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στον κτηνοτροφικό και πτηνοτροφικό κλάδο, τομείς που παραδοσιακά αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής διατροφικής οικονομίας.

Με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, που αφορούν σταβλικές εγκαταστάσεις, σύγχρονα μηχανήματα και ζωοτροφές, δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) – Ασφάλεια

και χαμηλότερο κόστος

Μέσα από το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που προσφέρει εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου, η Εθνική Τράπεζα καθιστά τη χρηματοδότηση προσιτή ακόμη και για μικρούς ή νεοεισερχόμενους παραγωγούς. Μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στην ύπαιθρο, από απόκτηση νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση μηχανημάτων έως σύγχρονες μονάδες κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, οι συνεργασίες μέσω Embedded Banking με συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη βιομηχανία τροφίμων, καθιστούν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση πιο εύκολη, ακόμη και για μικρότερους παραγωγούς.

Η Εθνική Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί απλώς, αλλά χτίζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα συνεργασίας που ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον κλάδο.

Στρατηγική για το 2025-2026: Σφαιρική στήριξη της υπαίθρου

Το βλέμμα της Εθνικής Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια είναι στραμμένο σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης:

Ενίσχυση του γεωργικού και κτηνοτροφικού κλάδου μέσα από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας.

Στήριξη νέων επενδύσεων σε αγροτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές υποδομές.

Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της βιομηχανίας τροφίμων και κλάδων που συνδέονται άρρηκτα με τον πρωτογενή τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική Τράπεζα δεν περιορίζεται στο να παρέχει χρηματοδότηση. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια συνολική αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου, στηρίζοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.

Η φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη: Η Εθνική Τράπεζα θέλει να εξελιχθεί από έναν απλό συνεργάτη σε στρατηγικό εταίρο ανάπτυξης για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον πτηνοτρόφο. Να σταθεί δίπλα τους με συνέπεια, παρέχοντας όχι μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και στήριξη που θα δημιουργήσει στέρεες βάσεις για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας για αγρότες και κτηνοτρόφους μπορούν να αναζητηθούν στο www.nbg.gr.

γράφει η Tατιάνα Γιέμελου, Head of Embedded Banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος