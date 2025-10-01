Η γεωργία άνθρακα στο προσκήνιο του νέου κλιματικού στόχου της ΕΕ για το 2040

Η γεωργία άνθρακα αποσπά ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Ευρωπαίους αγρότες, καθώς παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές για επιπλέον εισοδήµα σε όσους καλλιεργούν µε βιώσιµες πρακτικές. Η εξάπλωσή της θεωρείται µια πολύ σηµαντική παράµετρος, τη στιγµή που τα 27 κράτη-µέλη συζητούν έναν νοµικά δεσµευτικό στόχο για τη µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην ΕΕ κατά 90% έως το 2040.

Η γεωργία άνθρακα ξεχωρίζει σε πρακτικές µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, αποµακρύνοντας το διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα και αποθηκεύοντάς το στο έδαφος και τη βλάστηση, ενώ παράλληλα ενισχύει την υγεία του εδάφους, αυξάνει την κατακράτηση νερού, βελτιώνει τη βιοποικιλότητα, δηµιουργεί ανθεκτικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και, όπως προαναφέρθηκε, προσφέρει στους αγρότες οικονοµικά οφέλη µέσω των αγορών άνθρακα και των βελτιωµένων αποδόσεων.

Η υπό διαβούλευση τροποποίηση της Κλιµατικής Νοµοθεσίας της ΕΕ αναµένεται να διαµορφώσει την επόµενη µέρα για τη γεωργία άνθρακα. Η νέα ρύθµιση συνδέεται µε τον Κανονισµό για τις Αφαιρέσεις και τη Γεωργία Άνθρακα, ο οποίος προβλέπει πιστοποίηση των πρακτικών δέσµευσης άνθρακα και ανοίγει τον δρόµο στην ευρωπαϊκή αγορά πιστώσεων. Οι αγρότες θα µπορούν να συµµετέχουν εθελοντικά, πουλώντας τις αφαιρέσεις τους σε µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων, σε επιχειρήσεις βιοµάζας ή σε δηµόσια και ιδιωτικά προγράµµατα. Με αυτόν τον τρόπο, η συµβολή τους στο περιβάλλον συνδέεται άµεσα µε πρόσθετο εισόδηµα.

Να σηµειωθεί ότι η δανική προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ πίεζε για την ψήφιση του ενδιάµεσου κλιµατικού στόχου στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στην ΕΕ, που διεξήχθη στις 18 Σεπτεµβρίου. Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη, καθώς η ανάγκη των κρατών-µελών να πάρουν περισσότερο χρόνο για διαβούλευση οδήγησε στη µετάθεση της διαδικασίας. Έτσι, η τελική απόφαση αναµένεται να ληφθεί τον Οκτώβριο από τους αρχηγούς των κρατών-µελών και όχι από τους 27 υπουργούς. Πέρα από µια ενδελεχή ανάλυση των παραπάνω, στις σελίδες που ακολουθούν η «ΥΧ» αναδεικνύει και σηµερινά καλά παραδείγµατα στο πεδίο, προς γνώση και… συµµόρφωση.