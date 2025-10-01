Προχωρά η λύση στο πρόβλημα του Δήμου Σερρών με τις αυξημένες τιμές ουρανίου στο νερό

«Επεσαν» οι υπογραφές για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων, που θα δώσουν λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες ο Δήμος Σερρών, με τον εντοπισμό ουρανίου στο νερό και που έχει προκαλέσει την εύλογη και δικαιολογημένη ανησυχία των δημοτών.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία της δημάρχου Σερρών, Βαρβάρας Μητλιάγκα, και τοπικών βουλευτών, υπέγραψε την απόφαση για τη χρηματοδότηση έργων, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διαχείριση των συνεπειών, που προέκυψαν από την ανίχνευση αυξημένων τιμών ουρανίου στο πόσιμο νερό, σε περίπου 2.000 παροχές ύδρευσης σε οικισμούς της πόλης των Σερρών, καθώς και στις τοπικές κοινότητες Λευκώνα και Χριστός.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με τη χρηματοδότηση, θα υλοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

Η προμήθεια και η εγκατάσταση τριών μονάδων επεξεργασίας νερού (αντίστροφη ώσμωση).

Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ στις περιοχές των πηγών, όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες αντίστροφης ώσμωσης, προκειμένου αυτές να καταστούν πλήρως λειτουργικές.

Εργασίες μεταφοράς ρεύματος στις περιοχές εγκατάστασης των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης (εργασίες ΟΚΩ, ΔΕΗ), προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι τρεις προαναφερόμενες μονάδες επεξεργασίας νερού.

«Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα με το ουράνιο στο νερό σε περιοχές του δήμου, η δημοτική μας αρχή δεν το έκρυψε “κάτω από το χαλί”. Αντίθετα, το αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, ενημερώνοντας άμεσα τους πολίτες και επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά. Οι υπηρεσίες του δήμου και η ΔΕΥΑΣ ανταποκρίθηκαν άμεσα, εργάστηκαν μεθοδικά και συντόνισαν τις ενέργειές τους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου, ώστε να δρομολογηθεί μια οριστική λύση. Η θετική εξέλιξη και η υπογραφή της χρηματοδότησης σηματοδοτούν την έναρξη μιας ουσιαστικής προσπάθειας για την οριστική αντιμετώπιση ενός ζητήματος που άπτεται άμεσα της καθημερινότητας και της υγείας των πολιτών μας. Είναι το αποτέλεσμα μιας άοκνης, σοβαρής και τεκμηριωμένης προσπάθειας», δήλωσε σχετικά η δήμαρχος Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα.