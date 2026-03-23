Η Ιαπωνία «αποκαλύπτεται» ως τιμώμενη χώρα στη φετινή 90η ΔΕΘ

Η Ιαπωνία είναι πανέτοιμη να αποκαλύψει τα επιχειρηματικά, πολιτιστικά αλλά και γευστικά της μυστικά, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως, που θα πραγματοποιηθεί στις 5-13 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου θα είναι η τιμώμενη χώρα σε μια διοργάνωση άκρως συμβολική, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 1η ΔΕΘ του 1926.

Αυτή δεν θα είναι η «παρθενική» εμφάνιση της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η χώρα είχε παρουσία και στην 4η ΔΕΘ, το 1929, με το τότε ιαπωνικό περίπτερο να παρουσιάζει τα βιομηχανικά, αλλά και τα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας και να γίνεται πόλος έλξης για τους επισκέπτες.

«Τεράστια τιμή» χαρακτήρισε την ιαπωνική συμμετοχή ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το μεσημέρι στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», προκειμένου να ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ιαπωνίας, ως τιμώμενης χώρας, στην 90η ΔΕΘ. Όπως τόνισε ο κ. Τσεντεμεΐδης, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή καθώς συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την 1η ΔΕΘ του 1926, «όταν το μοναδικό όραμα ενός χαρισματικού ανθρώπου, του Νικόλαου Γερμανού, έγινε πραγματικότητα στις πιο αντίξοες συνθήκες του Μεσοπολέμου».

«Εκατό χρόνια μετά», σημείωσε, η ΔΕΘ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελληνικού εκθεσιακού κλάδου, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διαπολιτισμικότητα. Ο θεσμός της τιμώμενης χώρας ξεκίνησε το 1998 και έκτοτε έγινε σημαντικός μοχλός ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα της ΔΕΘ αλλά και της εξωστρέφειας της Ελλάδας».

«Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με την οποία η Ελλάδα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της οικονομικής συνεργασίας, και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ενισχύσει τη σημασία και την απήχηση του θεσμού της τιμώμενης χώρας. Ο θεσμός συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογία, την εξέλιξη και τον πολιτισμό που κομίζει στη ΔΕΘ η χώρα που επιλέγεται κάθε φορά», συμπλήρωσε ο κ. Τσεντεμεΐδης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO, Ανδρέας Μαυρομμάτης, πρόσθεσε πως έχει ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα δομημένο πρόγραμμα B2B συναντήσεων ανάμεσα στις ιαπωνικές επιχειρήσεις και τους εκθέτες της φετινής διοργάνωσης, ενώ η ΔΕΘ-HELEXPO, σε άμεση και στενή συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, θα εκκινήσει σταδιακά ένα στοχευμένο πρόγραμμα προβολής για να αναδειχθεί το προφίλ της τιμώμενης χώρας και το καλεντάρι των παράλληλων εκδηλώσεων.

Μεταξύ άλλων, η επιχειρηματική παρουσία της Ιαπωνίας, σχεδιάζεται να πλαισιωθεί από ξεχωριστές εκδηλώσεις pop ιαπωνικής κουλτούρας αλλά και από την ιαπωνική κουζίνα, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες στο κοινό.

Τ. Nemoto, αναπλ. επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας: Μέσω της ΔΕΘ θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις Ιαπωνίας – Ελλάδας

Σε άπταιστα ελληνικά μίλησε σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Takaaki Nemoto, γεγονός που σχολίασε ο κ. Τσεντεμεΐδης, υποσχόμενος πως στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ θα προσπαθήσει και ο ίδιος ένα κομμάτι της εισήγησής του να είναι στα ιαπωνικά για να ανταποδώσει την ευγένεια.

«Η συμμετοχή μας στην 90η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη χώρα μας. Αυτή είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για εμάς και ταυτόχρονα, πιστεύω, πολλοί Ιάπωνες θα γνωρίσουν την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη μέσω της Έκθεσης και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις. Οι σχέσεις Ιαπωνίας και Ελλάδας θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα ενισχύσουν τους θεσμούς της φιλίας μας», τόνισε ο κ. Nemoto, υπογραμμίζοντας πως οι «λίγες ιαπωνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναγνώρισαν την οικονομική και πολιτική σημασία της ΔΕΘ».

Ο επίτιμος γενικός πρόξενος της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, Χάρης Αλεξόπουλος, επισήμανε πως «μέσα από πολιτιστικές δράσεις, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές συνεργασίες επιδιώκουμε να φέρουμε πιο κοντά τις κοινωνίες μας» και υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας έχουν «βαθιές ρίζες που συνεχώς ενισχύονται». Επίσης, σημείωσε πως 80.000 Ιάπωνες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε αναφορά και στην προσπάθεια προσέλκυσης του νεανικού κοινού από πλευράς ΔΕΘ, λόγω της ιαπωνικής παρουσίας, με τον ο διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ – HELEXPO κ. Μαυρομμάτη να σημειώνει -μεταξύ άλλων- πως το νέο κοινό θα είναι οι «άνθρωποι της αγοράς αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ