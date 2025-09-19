Ρόμπερτ Ρέντφορντ (1936-2025): Ο κινηματογραφικός θρύλος που «απέδρασε» από το στερεότυπο του ζεν πρεμιέ

Η απόφαση απόσυρσης και το κύκνειο άσμα Στα τέλη του 2016, ο Ρέντφορντ, τότε 82 ετών, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την υποκριτική μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Κύριος & το Όπλο» («The Old Man & the Gun», 2018). Πράγματι, ο Αμερικανός τιτάνας θα τηρούσε την υπόσχεσή του, καθώς αυτός ήταν ο τελευταίος του πρωταγωνιστικός ρόλος (σ.σ. και ο τελευταίος γενικότερα, πέρα από ένα σύντομο πέρασμα στο υπερηρωικό μπλοκμπάστερ «Avengers: Endgame», που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2019). Η ταινία του ταλαντούχου Ντέιβιντ Λόουερι, με την οποία ο Ρέντφορντ έγνεψε αντίο στο σινεφίλ κοινό, ήταν από κάθε άποψη ένα πολύ ταιριαστό «ύστατο χαίρε», ιδανικά προσαρμοσμένο στον παλμό της εκλεκτής φιλμογραφίας του Ρέντφορντ (σ.σ. εύκολα παραπέμπεται κανείς σε στιγμές δόξας του παρελθόντος βλέποντάς την), αποδίδοντας τα δέοντα σε ένα τεράστιο κεφάλαιο του αμερικανικού σινεμά. «Ο Κύριος & το Όπλο» βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Φόρεστ Τάκερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), του ανθρώπου που κατάφερε να αποδράσει συνολικά 18 (!) φορές από σωφρονιστικά ιδρύματα στα οποία είχε βρεθεί έγκλειστος. Στον πυρήνα του, αυτό το βιογραφικό crime drama αφηγείται το χρονικό της παράνομης δράσης του διάσημου ληστή τραπεζών, όταν πλέον εκείνος βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία. Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης, πέρα από τις πολυάριθμες και… πολυμήχανες αποδράσεις του Φόρεστ, είναι ότι ο συγκεκριμένος κακοποιός συμπεριφέρεται σαν αληθινός τζέντλεμαν, προξενώντας την περιέργεια των οργάνων της τάξης και τη σαγήνη του απλού κόσμου. Σε αυτή την ύστερη φάση του, ο γηραιός ληστής αναπτύσσει δύο καινούργιους «δεσμούς», διαφορετικής όμως υφής. Ο πρώτος είναι με τον Τζον Χαντ (Κέισι Άφλεκ), έναν 40άρη ντετέκτιβ, ο οποίος βρίσκεται στο κατόπι του «κυρίου με το όπλο» και της συμμορίας του. «Μελετώντας» τον Φόρεστ επί το έργον, ο Τζον γοητεύεται από την ευθυμία, την αφοσίωση, αλλά και τη σχολαστικότητα του ηλικιωμένου κακοποιού στην τήρηση των κανόνων ευγενείας. Ο δεύτερος δεσμός συνάπτεται με την Τζούελ (η αειθαλής Σίσι Σπέισεκ), μία άγνωστη γυναίκα που ο Φόρεστ συναντά τυχαία, κατά τη διάρκεια της διαφυγής του ύστερα από μια επιτυχημένη απόπειρα ληστείας. Η μεταξύ τους ερωτική έλξη αναδεικνύει την εξαίρετη υποκριτική χημεία μεταξύ Ρέντφορντ και Σπέισεκ, ενόσω η απόφαση του πρώτου να αποκρύψει το πραγματικό ποιόν του περιπλέκει την κατάσταση. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα προωθούν τη διάπλαση αυτών των δεσμών, στον βαθμό που το επιτρέπει η μικρή διάρκεια της ταινίας (σ.σ. 93 λεπτά). Το παλιομοδίτικο στυλ και το ανάλαφρο, ως επί το πλείστον, ύφος του «The Old Man & the Gun» συνιστούν σημαντική απόκλιση από ό,τι μας είχε δείξει έναν χρόνο νωρίτερα ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λόουερι στο στωικό «A Ghost Story» (2017), ένα κινηματογραφικό φιλοσόφημα τεράστιας δυναμικής που δεν ήρθε ποτέ στις ελληνικές αίθουσες. Μοναδικοί κοινοί τόποι είναι οι χαμηλοί τόνοι, τουλάχιστον μέχρις ότου φτάσουμε στο σημείο όπου η ταινία του 2018 αποκτά κι εκείνη μια ελεγειακή διάσταση. Σε κάθε περίπτωση, στο επιδέξια μονταρισμένο πρώτο μέρος του έργου, παρατηρούμε ότι η δράση της τριμελούς συμμορίας των ηλικιωμένων ληστών παρουσιάζεται δίχως τις φανφάρες και τις περιττές φιοριτούρες που είθισται να συνοδεύουν το είδος των εμπορικών heist movies, ατόπημα που θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα την εξιστόρηση και τις ερμηνείες. Για τον πρωταγωνιστή, η ακατανίκητη γοητεία του ζην επικινδύνως είναι το «α και το ω». Το βασικό αυτό θέμα προσεγγίζεται συνειδητά με έναν αρκετά γλαφυρό τρόπο, επιλογή που έχει να κάνει περισσότερο με την ιδιόμορφη αντίληψη του ίδιου του Φόρεστ για το «επάγγελμά» του. Από τη δική του οπτική γωνία, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε μία απόπειρα ληστείας να στιγματίσει –ως δυσάρεστη ή ακόμη και τραυματική εμπειρία– κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη (σ.σ. δηλαδή τον ληστή και τα θύματα της ληστείας). Επιπλέον, εκεί που όλοι οι υπόλοιποι κακοποιοί θα συμφωνούσαν ότι η σύλληψη είναι η πλέον απευκταία κατάληξη για τα σχέδιά τους, ο Φόρεστ αντιμετωπίζει το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύει εναντίον του η αστυνομία ως την κορύφωση ενός παιχνιδιού γεμάτου συγκινήσεις, ενώ είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί με αρχοντιά ακόμα και την –προσωρινή– ήττα. Έργο-αντανάκλαση μιας ολόκληρης σταδιοδρομίας Όπως ακριβώς συμβαίνει με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία, η πορεία του καλλιτέχνη Ρέντφορντ στον δικό του χώρο σκιαγράφησε έναν άνθρωπο που αγαπούσε την «τέχνη» του και υπηρέτησε με πίστη τα αντισυμβατικά πιστεύω του, δίχως να κάμπτεται από πάσης φύσεως μόδες. Ίσως για αυτό η ιστορία του ληστή Φόρεστ να ήταν ένα τόσο ταιριαστό κύκνειο άσμα για τον Αμερικανό ηθοποιό: Επειδή κατά κάποιον τρόπο τον αντικατόπτρισε. Σε αυτόν τον ρόλο, του ληστή τραπεζών και… καρδιών, ο βετεράνος Ρέντφορντ, ως αειθαλής σταρ του σινεμά, ξεδίπλωσε για τελευταία φορά την ικανότητά του να μαγνητίζει τα βλέμματα και, ταυτόχρονα, να εμπνέει σπάνια οικειότητα με την ευγενή του φιγούρα.