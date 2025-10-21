Η κινόα στα Γιαννιτσά: Ελπίδα για μια νέα δυναμική καλλιέργεια

Έναν πρώτο απολογισμό από την καλλιέργεια της κινόα επιχειρεί να κάνει ο παραγωγός Χρήστος Γκαϊτατζής από τα Γιαννιτσά Πέλλας, μεταφέροντας την εμπειρία του από τη φετινή χρονιά και τονίζοντας τη σημασία της σωστής επιλογής του χρόνου σποράς.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η καλλιέργεια έχει σημαντικές προοπτικές, αρκεί να αξιοποιηθεί με επιστημονική υποστήριξη και μεθοδικότητα.

«Η φετινή σπορά που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα τα φυτά να μην αναπτυχθούν όπως θα έπρεπε», αναφέρει ο κ. Γκαϊτατζής. Παρά τις δυσκολίες, θεωρεί ότι η απόδοση ξεπέρασε τα 240 κιλά, κάτι που, όπως σημειώνει, αποτελεί ένα θετικό πρώτο αποτέλεσμα για μια σχετικά νέα καλλιέργεια στα ελληνικά δεδομένα. Ο παραγωγός δηλώνει πως θα πρέπει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση των στοιχείων σε συνεργασία με τους γεωπόνους, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της καλλιέργειας και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρει η κινόα. «Στόχος μας είναι να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους, ακόμη και τον χρόνο σποράς για τη νέα περίοδο. Πιθανόν να πρέπει να κινηθούμε νωρίτερα, τον Ιανουάριο, για να επωφεληθούμε από τις χειμερινές βροχές, οι οποίες είναι πολύτιμες στο αρχικό στάδιο των φυτών», επισημαίνει. Σχεδιασμός και τεχνικές επιλογές

Ο κ. Γκαϊτατζής σχεδιάζει να αυξήσει τα καλλιεργούμενα στρέμματα της κινόα, ενώ ένα ποσοστό από αυτά θα σπαρεί νωρίτερα, τον Ιανουάριο, για πειραματικούς λόγους. «Θέλουμε να δούμε στην πράξη ποια εποχή δίνει την καλύτερη ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη απόδοση», τονίζει.

Αναφερόμενος στις τεχνικές παραμέτρους, εξηγεί ότι η απόσταση μεταξύ των γραμμών σποράς ορίστηκε στα 45 εκατοστά, επιλογή που, όπως λέει, βοήθησε τα φυτά να κλείσουν ταχύτερα τις γραμμές, περιορίζοντας τα ζιζάνια. «Θα παραμείνουμε σε αυτή τη διάταξη, γιατί φαίνεται να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινόα αποτελεί καλλιέργεια χαμηλών απαιτήσεων, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για παραγωγούς με μεγάλες εκτάσεις. «Καλλιεργώ πάνω από 1.000 στρέμματα και μπορώ να πω ότι η κινόα είναι μία από τις ευκολότερες καλλιέργειες που έχω δοκιμάσει μέχρι σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Διπλή καλλιέργεια και αμειψισπορά

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που επισημαίνει ο κ. Γκαϊτατζής είναι η δυνατότητα διπλής καλλιέργειας μέσα στο ίδιο έτος, κάτι που προσφέρει οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. «Η συγκομιδή της κινόα γίνεται γύρω στα τέλη Ιουλίου. Έτσι, αμέσως μετά μπορούμε να σπείρουμε ψυχανθή όπως το βιομηχανικό φασόλι ή ο αρακάς, ιδιαίτερα στα ποτιστικά χωράφια», εξηγεί.

Η εναλλαγή αυτή των καλλιεργειών, όπως σημειώνει, βελτιώνει τα εδάφη, καθώς τα ψυχανθή είναι αζωτοδεσμευτικά, εμπλουτίζοντας φυσικά το έδαφος και συμβάλλοντας στη μείωση των ζιζανίων. «Η αμειψισπορά με ψυχανθή είναι μια πρακτική που αποδίδει. Μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη απόδοση στην επόμενη καλλιέργεια και ταυτόχρονα μειώνει το κόστοςλίπανσης>, προσθέτει. Η επόμενη μέρα για την καλλιέργεια της κινόα

Κλείνοντας, ο Χρήστος Γκαϊτατζής τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η αξιολόγηση της καλλιέργειας σε συνεργασία με τους γεωπόνους και τα ερευνητικά κέντρα. «Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις της κινόα και να προσαρμόσουμε τις τεχνικές μας στις εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής>, υπογραμμίζει.

Η κινόα, μια καλλιέργεια με υψηλή διατροφική αξία και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά, φαίνεται πως αποκτά σταδιακά θέση και στο ελληνικό χωράφι. Οι πρώτες εμπειρίες από τους παραγωγούς, όπως ο κ. Γκαϊτατζής, δείχνουν ότι με σωστό προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη, η κινόα μπορεί να εξελιχθεί σε δυναμική και αποδοτική επιλογή.