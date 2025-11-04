Η Κορινθία κρατάει τα σκήπτρα στις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων

Η Κορινθία παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στον χώρο των αμπελώνων, όπως αποδεικνύουν οι επικαιροποιημένοι αριθμοί σε όλα τα επίπεδα της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Κορινθία εγκρίθηκαν 235 αιτήσεις αναδιάρθρωσης, στην Αργολίδα 21, στην Αρκαδία 17, στη Μεσσηνία 3 και στη Λακωνία 2. Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο παραγωγός Θοδωρής Τσιάνος διευκρινίζει ότι «πέρα από τα στοιχεία των αναδιαρθρώσεων δεν βλέπω αύξηση των καλλιεργειών. Απλά, αυτό που φαίνεται είναι ότι αντιστεκόμαστε ακόμα».

Αναφερόμενος, επίσης, στην αξία των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, ο ίδιος τονίζει ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους παραγωγούς, αφού μπορούμε να κάνουμε αναδιάρθρωση στον αμπελώνα και είναι γεγονός ότι, εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, με την ανέχεια που υπάρχει, θα είχαμε εγκαταλείψει».

Απόρροια του μεγάλου αριθμού στρεμμάτων

Σε ό,τι αφορά τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων, ο κ. Τσιάνος υποστηρίζει ότι αυτός είναι απόρροια του μεγάλου αριθμού στρεμμάτων που καλλιεργείται και επισημαίνει ότι, αν και η Κορινθία κρατά τα σκήπτρα στην αμπελοκαλλιέργεια, «τα προβλήματα παραμένουν, με το κόστος παραγωγής να είναι μεγάλο, ενώ οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στο κόστος. Παράλληλα, καταγράφουμε –χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε– τη γήρανση του πληθυσμού». Τέλος, σχετικά με την καθυστέρηση των πληρωμών, ο Θοδωρής Τσιάνος υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση χωρίς κάποια κρατική παρέμβαση, ώστε να μην έρθουν οι παραγωγοί σε σύγκρουση με τους εμπόρους.