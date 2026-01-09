Περιφέρεια ΑΜΘ: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 455.500 € για δράσεις στον τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το σύνολο του οικοσυστήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί η έγκριση και ένταξη της πράξης «Δράσεις Καινοτομίας και Εξωστρέφειας για την Προώθηση και Εμπορία προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021–2027».

Σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και ισχυρού ανταγωνισμού, η Περιφέρεια ΑΜΘ κατόρθωσε να εξασφαλίσει την έγκριση και χρηματοδότηση της πρότασής της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, με συνολική δημόσια δαπάνη 455.500 ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τριών (3) ετών.

Η πράξη αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση υπέρ των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που αποσκοπεί:

στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσα από οργανωμένη έρευνα αγοράς

στη βελτίωση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, μέσω της δημιουργίας ενιαίου brand name για τα προϊόντα αλιείας της ΑΜΘ

στην ενδυνάμωση της εμπορικής τους παρουσίας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με στοχευμένες δράσεις marketing, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων

και στην προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου, μέσα από την ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών βοηθών (chatbots).

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε: «Η έγκριση της πράξης σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα αποτελεί σαφή απόδειξη της στρατηγικής στόχευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επενδύουμε ουσιαστικά στον πρωτογενή τομέα, στηρίζοντας τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας, τα οποία αποτελούν πυλώνα της τοπικής παραγωγής και της εξαγωγικής δυναμικής. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα προϊόντα της Περιφέρειάς μας να κατακτήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με την καινοτομία, τη γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας μας».

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζει, με σχέδιο και στρατηγική, να διεκδικεί και να αξιοποιεί αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, εξασφαλίζοντας πόρους για δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα.