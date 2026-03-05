Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Πειραιώς, η οποία ενισχύει διαχρονικά τις συγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στον Αγροτικό Τομέα όσο και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Με τη συνδυασμένη εμπειρία και εξειδίκευση των Διευθύνσεων Αγροτικής Τραπεζικής και Sustainable Banking, επιδιώκει την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, προσφέροντας την πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική λύση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων, για τους αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς, η Πειραιώς υποστηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς, που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες εγκατάστασης. Μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων, παρέχει ουσιαστική στήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα έργα αγροφωτοβολταϊκών, που συνδυάζονται με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, τα οποία αντιμετωπίζονται με ειδικούς όρους βάσει του νέου Νόμου 5261/2025. Τα αγροφωτοβολταϊκά δεν δύναται να εγκατασταθούν σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες οι σταθμοί εγκαθίστανται στις οροφές θερμοκηπίων και δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό 0,8% του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η Πειραιώς παραμένει σταθερός αρωγός στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, ενισχύοντας πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα.