Κορυφαίες διακρίσεις για προϊόντα του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου

Υψηλές διακρίσεις για προιόντα του απέσπασε ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου στον διεθνή διαγωνισμό Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026. Ειδικότερα «Χρυσά Βραβεία» του διαγωνισμού απονεμήθηκαν στον Ροδίτη και το Παλαιωμένο Τσίπουρο Τυρνάβου «OLD SPIRIT».

Αναλυτικά, ο Ροδίτης (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Τύρναβος) διακρίθηκε με την εξαιρετική βαθμολογία 94. Η διάκριση αυτή αποτελεί κορυφαία αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των αμπελουργών, των οινολόγων και γεωπόνων του Συνεταιρισμού, που με συνέπεια, τεχνογνωσία και βαθιά πίστη στην τοπική ποικιλία αναδεικνύουν κάθε χρόνο τον πλούτο του Τυρναβίτικου αμπελώνα.

Ο βραβευμένος Ροδίτης εντυπωσίασε για την καθαρότητα και την αυθεντικότητα της ποικιλιακής έκφρασης, τη φρεσκάδα, την ισορροπία και τα αρώματα φρούτου και τη μακρά, κομψή επίγευση που αναδεικνύει το terroir του Τυρνάβου.

Σημειώνεται ότι η ποικιλία Ροδίτης στην περιοχή Τυρνάβου είναι ιστορική και η παρουσία της στην περιοχή χάνεται στους αιώνες. Αναβίωσε η καλλιέργειά της γύρω στο 1970 και σήμερα αποτελεί την πιο διαδεδομένη ποικιλία μετά το Μοσχάτο Τυρνάβου. Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου με 65 χρόνια παρουσίας και πρωτοπορίας, συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, στη βιωσιμότητα και στην ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών με την φετινή υψηλή βαθμολογία 94 να επιβεβαιώνει ότι ο «Ροδίτης» ΠΓΕ Τύρναβος που παράγει μόνο ο Συνεταιρισμός έχει τη δυναμική να σταθεί επάξια στο εγχώριο και διεθνές οινικό στερέωμα.

Χρυσό Βραβείο επίσης κατέκτησε για άλλη μια χρονιά το Παλαιωμένο Τσίπουρο Συνεταιρισμού Τυρνάβου «OLD SPIRIT», ενώ Ασημένιο βραβείο δόθηκε στο νέο «Ασύρτικο» ΠΓΕ Τύρναβος που πρωτοκυκλοφορεί φέτος και στο «Τσίπουρο Συνεταιρισμού Τυρνάβου» (χωρίς γλυκάνισο).

Χάλκινα βραβεία δόθηκαν στο «Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ» ΠΓΕ Τύρναβος, στο «Τσίπουρο Συνεταιρισμού Τυρνάβου με γλυκάνισο», στο «Ούζο Τυρνάβου» και στο «Στίγμα» (Τσίπουρο Τυρνάβου με κρόκο)

Ο προέδρος του ΔΣ του Συνεταιρισμού Χρήστου Τσιτσιρίγγου, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «οι βραβεύσεις αυτές είναι μεγάλη τιμή για τον Συνεταιρισμό μας και ανήκουν στους ανθρώπους του τόπου μας – στους αμπελουργούς που καλλιεργούν με μεράκι με την καθοδήγηση των γεωπόνων μας, στους οινολόγους μας και στους τεχνικούς μας που μετατρέπουν το σταφύλι σε κρασί και σε αποστάγματα υψηλής ποιότητας.

Μέσα από τέτοιες διακρίσεις ενισχύεται η θέση του Συνεταιρισμού μας αλλά και της περιοχής στον χάρτη των σημαντικών οίνων και αποσταγμάτων της χώρας και δίνει διεθνείς προοπτικές».

