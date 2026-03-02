Πειραιώς και ΕΣΕΕ: Συνεργασία για τη στήριξη του ελληνικού εμπορίου

Σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις–μέλη της ΕΣΕΕ ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομιακών τραπεζικών και ασφαλιστικών λύσεων, ειδικά σχεδιασμένων για να καλύπτουν, τόσο τις καθημερινές, όσο και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Εκμεταλλευτείτε την προσφορά έως τις 30/06/2026 και αποκτήστε:

«Πειραιώς Επιχειρείν – Ανοικτό POS»: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως €2,5εκ, για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας, συνδεδεμένη με τις πωλήσεις μέσω τερματικού, με προνομιακό επιτόκιο 5,30% πλέον της εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75 που αφορά αποκλειστικά νέες αιτήσεις.

«ERGO My Business»: Ασφαλιστικό πρόγραμμα με καλύψεις πλήρως εναρμονισμένες με τον Ν. 5116/2024, που καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί).. Το πρόγραμμα παρέχεται με εκπτωτική καμπάνια 15% από την ασφαλιστική εταιρία ERGO, σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική της πολιτική.

epay POS: 25% έκπτωση στην εφάπαξ χρέωση για το πρώτο τερματικό και δωρεάν ένα “soft POS”.

AllWeekPay: Υπηρεσία συνδεδεμένη με το τερματικό σας από την epay για να λαμβάνετε τα έσοδα των συναλλαγών σας καθημερινά, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, δωρεάν για 6 μήνες.

