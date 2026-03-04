FARMA-CHEM: Η γεωργία επαναπροσδιορίζεται

Με κεντρικό μήνυμα «Η γεωργία επαναπροσδιορίζεται», πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2026 το συνέδριο της FARMA-CHEM SA στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις προοπτικές του αγροτικού κλάδου.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Αντιπροέδρου της FARMA-CHEM SA, κ. Βασίλειου Ι. Μυλωνά.

Στη συνέχεια, η CEO της FARMA-CHEM SA, κα Λητώ Μυλωνά, παρουσίασε τη στρατηγική του 2026, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις νέων δραστικών ουσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην αναβάθμιση εξοπλισμού και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Έπειτα, ο Seed Manager κ. Γιώργος Τσαπρούνης παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του πολλαπλασιαστικού υλικού της FARMA-CHEM SA, μέσα από πραγματικές μαρτυρίες συνεργατών μας που ήδη έχουν δει τα αποτελέσματα στις καλλιέργειές τους.

Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης, o τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Νέικος, εστίασε στη σύγχρονη προσέγγιση καλλιέργειας, που δεν περιορίζεται μόνο στην φυτοπροστασία, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας των φυτών μέσω της σωστής διαχείρισης της φυσιολογίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν οι λύσεις της FARMA-CHEM SA που έχουν αποδεδειγμένη εφαρμογή στο χωράφι, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν μαρτυρίες γεωπόνων που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει τα βιοδραστικά προϊόντα της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του Εμπορικού Διευθυντή της FARMA-CHEM SA κ. Αναστάση Κετίκογλου, ο οποίος τόνισε ότι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η FARMA-CHEM SA προσαρμόζεται και επενδύει σε λύσεις με ουσιαστική εφαρμογή στο χωράφι, που αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα και δίνουν στον παραγωγό τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί και να προσθέσει αξία στην παραγωγή του.