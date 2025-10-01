Η πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς από την Αgrotech: DJI Agras T50 με δώρα αξίας 4.000€!

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με κάθε αγορά του T50, παίρνετε εντελώς δωρεάν φορτιστή DJI και γεννήτρια – δώρα που κάνουν την επένδυσή σας ακόμα πιο ολοκληρωμένη.

Το DJI Agras T50 προσφέρει:

40l φορτίο ψεκασμού

50kg φορτίο λιπάσματος

Νέο σύστημα προώθησης διπλού ρότορα σε κάθε βραχίονα 24l/m

0 απώλειες

50-500μm μέγεθος σταγονιδίων

2-4 φυγοκεντρικούς ψεκαστήρες

1500kg/h λίπασμα

4 ραντάρ εμποδίων

Διόφθαλμη όραση για ανίχνευση εμποδίων 360°

Χαρτογράφηση 130 στρ. μεγάλων καλλιεργειών σε 10’ ακόμα και σε κλίση έως 20°

Χαρτογράφηση 50 στρ. δενδροκαλλιεργειών σε 10’ ακόμα και σε κλίση έως 20°

Οθόνη 7 ιντσών υψηλής φωτεινότητας & επεξεργαστή 8 core

DJI Relay ενισχυτή σήματος εικόνας.

Με την αγορά του T50, ο παραγωγός αποκτά ένα πλήρες πακέτο – drone, φορτιστή και γεννήτριας – έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση στο χωράφι.

Μην χάσετε την ευκαιρία να επενδύσετε στο μέλλον της αγροτικής παραγωγής με το πιο δυνατό πακέτο της χρονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα https://dji.agrogroup.gr/