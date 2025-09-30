New Holland: Δύο ασημένια μετάλλια στα Agritechnica Innovation Awards για το Corn Header Automation και το ForageCam™

Η καινοτόμος τεχνογνωσία της New Holland στην ανάπτυξη λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες παγκοσμίως, αναγνωρίστηκαν με δύο ασημένια μετάλλια στο γνωστό θεσμό Agritechnica Innovation Awards. Η Agritechnica είναι η μεγαλύτερη έκθεση αγροτικού εξοπλισμού στον κόσμο και θα πραγματοποιηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2025.

Τα ασημένια μετάλλια απονεμήθηκαν στις τεχνολογίες Corn Header Automation και ForageCam™ της New Holland. Και οι δύο τεχνολογίες πρωτοπορούν στον κλάδο, αυτοματοποιώντας βασικές διαδικασίες συγκομιδής και δείχνοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τους αγρότες, μειώνοντας τη χειροκίνητη παρέμβαση, μεγιστοποιώντας την απόδοση και περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου — συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη γεωργία και την αυξημένη παραγωγικότητα.

Το μαχαίρι καλαμποκιού των θεριζοαλωνιστικών μηχανών, ενσωματώνει προηγμένο αυτοματισμό και τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας το την πιο εξελιγμένη τεχνολογία μαχαιριών καλαμποκιού που είναι διαθέσιμη σήμερα. Σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της συγκομιδής μειώνοντας τις απώλειες των καλλιεργειών, ενισχύοντας την απόδοση, μειώνοντας το κόστος καυσίμου και εξαλείφοντας τις χειροκίνητες ρυθμίσεις – εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερά υψηλή απόδοση.

Προηγμένα συστήματα αισθητήρων και ελέγχου έχουν ενσωματωθεί για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συγκομιδής σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνουν αυτοματισμό πλάκας στο μαχαίρι (deck plates), η οποία ρυθμίζει το κενό μεταξύ των στελεχών ανάλογα με τις συνθήκες της καλλιέργειας, καθώς και αυτοματοποίηση επεξεργασίας μίσχου, η οποία ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής των κυλίνδρων και τη γωνία προσβολής της κεφαλής, ώστε να ταιριάζει με την υγρασία της καλλιέργειας, την κατάσταση του μίσχου και τη διαφοροποίηση του χωραφιού. Πολλαπλοί αισθητήρες θραύσης καρπού (shatter sensors) παρέχουν ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπουν έλεγχο κλειστού διάκενου για τις ρυθμίσεις του μαχαιριού, ενώ η ταχύτητα εργασίας του μαχαιριού συγχρονίζεται με την ταχύτητα πορείας της θεριζοαλωνιστικής για βελτιστοποίηση της απόδοσης και μείωση της απώλειας καρπού.

Το ForageCam (κάμερα ενσίρωσης) προσφέρει έξυπνη παρακολούθηση των καλλιεργειών και προηγμένο αυτοματισμό στην συγκομιδή χόρτων

Η πλήρης θραύση και επεξεργασία όλων των κόκκων καλαμποκιού είναι ζωτικής σημασίας κατά τη συγκομιδή καλαμποκιού για ενσίρωση – καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα ζώα που καταναλώνουν το ενσίρωμα μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην πολύτιμη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά του κατά τη διάρκεια της πεπτικής διαδικασίας – η οποία, τελικά, υποστηρίζει την παραγωγή γάλακτος και κρέατος υψηλότερης ποιότητας. Η ρύθμιση του επεξεργαστή πυρήνα γίνεται παραδοσιακά χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας χρονοβόρες και αναδρομικές μετρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης της επεξεργασίας, αφήνοντας ελάχιστες έως καθόλου ευκαιρίες να επηρεαστεί η ποιότητα της καλλιέργειας κατά τη συγκομιδή.

Η τεχνολογία New Holland ForageCam™ χρησιμοποιεί μια κάμερα τοποθετημένη στον σωλήνα εκφόρτωσης για να αναλύει συνεχώς εικόνες της ροής της καλλιέργειας και να εντοπίζει θραύσματα κόκκων, αξιολογώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. Η ανάλυση αυτή συνδέεται με έναν Δείκτη Επεξεργασίας Σπόρων (Kernel Processing Score) – ένα μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας επεξεργασίας. Με βάση αυτόν τον δείκτη, το σύστημα προβαίνει σε ενεργή ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας της μηχανής, προκειμένου να επιτυγχάνεται αυτόματα η επιθυμητή ποιότητα ενσίρωσης. Αυτή η συνεχής παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη ρύθμιση από την καμπίνα του χειριστή αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα σε αυτόν τον τομέα.

Η καινοτομία της ForageCam υπογραμμίζει τη δέσμευση της New Holland να σχεδιάζει λύσεις που βελτιώνουν τα αγρονομικά αποτελέσματα, παρέχοντας πιο έξυπνη τεχνολογία που δίνει προτεραιότητα στα διατροφικά αποτελέσματα και βελτιστοποιεί την ποιότητα της χορτονομής για συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το ForageCam θα είναι διαθέσιμο στο New Holland Forage Harvesters από τον Σεπτέμβριο του 2026.