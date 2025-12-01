Κρατική παρέμβαση από τις ΗΠΑ για τη διάσωση του τομέα νωπών φρούτων

Στις 24 Νοεμβρίου η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Brooke L. Rollins, ανακοίνωσε την πρόθεση του υπουργείου να παρέμβει στην αγορά και να αγοράσει φρέσκα φρούτα αξίας έως 30 εκατομμυρίων δολαρίων από Αμερικανούς αγρότες και παραγωγούς, προκειμένου να τα διανείμει σε τράπεζες τροφίμων και προγράμματα διατροφικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αγορές αυτές πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 32 του Νόμου για τη Γεωργία του 1935 και θα βοηθήσουν τους παραγωγούς και τις κοινότητες που έχουν ανάγκη. Με αυτή την ενέργεια, η κυβέρνηση Τραμπ είναι η πρώτη των τελευταίων 50 ετών, που εφαρμόζει ρεαλιστική πολιτική, σε αντίθεση με την προσήλωση μέχρι τώρα στον ακραίο καπιταλισμό. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας αναφέρεται ότι «ενισχύει την αμερικανική ευημερία, υποστηρίζοντας την αμερικανική γεωργία, τις αγροτικές κοινότητες και όσους έχουν ανάγκη από διατροφική βοήθεια».

«Ο πρόεδρος Τραμπ στέκεται στο πλευρό των Αμερικανών αγροτών, ειδικά τώρα που η αγροτική οικονομία ανακάμπτει από χρόνια παραμέλησης υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν πλεόνασμα και το USDA διασφαλίζει ότι αυτές οι σοδειές δεν θα πάνε χαμένες, αλλά θα διανεμηθούν σε Αμερικανούς που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε η υπουργός Brooke Rollins.

Η αρμόδια υπηρεσία του USDA θα αγοράσει τα ακόλουθα προϊόντα: